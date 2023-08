Vydala jste svojí první knihu, co vás k tomu vedlo?

Šumavskou houbičkou jsem již přes tři roky a za tu dobu jsem natočila mnoho houbařských videí a také uvařila stovky houbových receptů. Dát je do tištěné formy byl můj sen a také velké přání mých sledujících a fanoušků. Zpočátku mi ale chybělo sebevědomí na realizaci knihy. Přesvědčily mě až návrhy od velkých knižních nakladatelství. Časté nabídky mě rozhoupaly k rozhodnutí psát knihu. Paradoxem je, že jsem se však nakonec rozhodla tvořit knihu bez spolupráce s velkým knižním nakladatelstvím. Zpětně musím říct, že jsem velmi ráda, že jsem se nenechala od nakladatelství přesvědčit a šla si svou cestou.

Koupaliště jsou prázdná, návštěvnost je minimální, lidé míří do krytých bazénů

Co vše v knize lidé najdou?

Kniha je svým konceptem velmi unikátní. Jde o kuchařku, která nabízí 107 chutných receptů z 36 druhů hub, které rostou v lese celoročně. Čtenáře tak jednoduše navede na celoroční houbaření. Knížka je rozdělena na čtyři roční období. V každém období jsou uvedeny houby, které se dají aktuálně najít. U každé houby je detailní fotografie a mé rady a tipy, jak houbu najít, poznat a samozřejmě zpracovat. Navíc je u každé houby QR kód, který čtenáře přesměruje na houbařské video, kde danou houbu sbírám a ukazuji v prostředí, kde roste.

Ke každé houbě pak čtenář získá recepty, které jsou velmi jednoduché, rychlé a hlavně chutné. Knihu je možné zakoupit pouze na mém e-shopu www.sumavskahoubicka.cz

Zdroj: Youtube

Zájem je o knihu od první chvíle od vydání velký, plánujete pokračovat?

Nebudu lhát, vydání mé první kuchařky doprovázely velké emoce, od strachu a nervozity, zda se bude kniha líbit a prodávat, po velkou radost a štěstí. Naštěstí se splnila očekávání a kniha se začala prodávat okamžitě, po stovkách. Nyní jsem v situaci, kdy se obávám, že na Vánoce už nebude, proto se již pomalu připravuji na dotisk. Ty reakce na knihu jsou neuvěřitelné. Chodí mi krásná blahopřání, slova podpory a krásných ohodnocení. Pokud budu cítit zájem o další knihu, ráda ji napíšu. Momentálně je však první kniha stále ještě novinka, proto si myslím, že jsou myšlenky na další knižní projekt předčasné.

Poetický název mate. Chátrající samotu Pohádka obýval krutý sériový vrah

Stále jste vášnivou houbařkou, podařilo se vám najít opět něco nej?

Vášnivou houbařkou už asi budu navěky věků. Je to můj relax, koníček a práce v jednom. Letos už jsem plnila košíky opravdu hezkými nálezy, ale nejvíc bych si přála, aby mě někdo vzal na vzácného a zákonem chráněného hřiba královského. Uvidíme, jestli to vyjde.

Jak hodnotíte letošní houbařskou sezonu? Ovlivní ji počasí?

Začátek letní sezóny nebyl nejlepší, to sucho bylo opravdu velké. Naplnit košík se dalo, ale chtělo to sbírat méně známé druhy hub a obejít více lesů. V první polovině prázdnin jsem plnila koše hlavně liškami, holubinkami, ryzci a růžovkami. Ale teď po deštích už to vypadá na pořádné hřibobraní. Tak si držme palce, všichni se na ty plné koše hřibů těšíme.

Zdroj: Youtube