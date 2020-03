„Já jsem jela hlavně pro pečivo, protože nám už všechno došlo, a teď tady s několika rohlíky, chlebem a trochou jogurtů čekám ve frontě už půl hodiny. A zdaleka ještě nejsem na řadě. Někteří lidé mají napěchované vozíky po okraj, najdou se tu i celé rodiny a party, mnozí s malými dětmi. Přijde mi, že když jinam nemohou, scházejí se v obchodech. Je to bezohledné,“ myslí si Simona Staňková z Jindřichova Hradce.

Omezení volného pohybu osob se podle vládního nařízení nevztahuje jen na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

„Já samozřejmě velmi pozorně sleduji, jak se jednotlivá opatření plní. Pořád ještě je na můj vkus velké množství lidí, kteří nepochopili, že se tu potýkáme s velmi závažnou problematikou. Nejen že chodí bez roušek v hloučcích po parku, v obchodech nedodržují vzdálenosti nebo se zbytečně snaží scházet na místech, kde to vůbec není potřeba. Byl bych rád, kdyby v tomto okamžiku pochopili, že to není o tom, že jim se nic nestane. Je to o tom, že oni sami mohou někoho poškodit. Tady by se měla ukázat vyspělost lidí. Bojím se toho, že nakonec nezbude nic jiného, než použít represivní nástroje v plném rozsahu tak, jak nám to zákon umožňuje,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Jindřichohradecká městská policie se snaží lidi bez roušek nejen upozorňovat, ale například bezdomovcům také dává roušky, aby se nemohli vymlouvat na to, že se o ně nikdo nepostará.