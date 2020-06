Počátky provozu restaurace Šupina sahají až do roku 1993. Od té doby se snaží svým hostům nabízet příjemné a kultivované prostředí, profesionální obsluhu a samozřejmě nevšední gurmánské zážitky. Restaurace Šupinka je mladší sestrou „Šupiny“. Svůj provoz zahájila v roce 1997. Obě restaurace zasáhla letošní mimořádná opatření.

„V období koronaviru jsme měli všechny provozy uzavřené. U nás se nejedná jen o restaurace, ale nabízíme i ubytování. Během květnových svátků jsme uvedli do provozu akci „Ryba z okénka“ a od 11. května byla otevřena i terasa,“ zmínila asistentka Eliška Tisoňová.

Během uzavření provozoven tu probíhaly větší úklidové práce a připravovala se i změna menu. O všech změnách byli zákazníci informováni na webových stránkách.

„Zájem byl převážně o změnu termínů ubytování. Po otevření okénka jsme nezaznamenali žádný viditelný strach od hostů si vyzvednout jídlo, spíše si myslím, že byli rádi, že existuje tato možnost. Návštěvnost terasy se odvíjela od počasí, hosté ale naštěstí chodili,“ dodala asistentka.

Na znovuotevření restaurace připravila nové letní menu. Pokud se týká ubytování, v červnu tu nabízí desetiprocentní slevu a při pobytu na tři dny a více i dárkový poukaz v hodnotě pěti set korun na konzumaci v restauraci jako bonus.

„Koronavirová krize nás určitě připravila o příjmy, jako všechny subjekty, které působí v tomto oboru. Zároveň je lepší, že jsme si to „odbyli“ v době mimo hlavní sezónu. To by byly následky daleko větší,“ poznamenala Eliška Tisoňová.