Nevěsta Bára Pukrábková bojovala před obřadem s nervozitou. Svatbě podle jejích slov nepředcházela ani klasická žádost o ruku. „František mi řekl, že to prostě uděláme a oznámil mi datum,“ smála se.

Svatba na druhý pokus

Po šestileté známosti do toho chtěli praštit už minulý rok, to však nevyšlo kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Oba cirkus považují za rodinu, a vždy když má turné na jihu Čech, tak se k němu přidávají. „Neřešili jsme ani žádné přípravy, je to taková punková svatba,“ vysvětlila nevěsta.

Spolu s teď již manželem nemají děti. „Máme místo nich psa,“ řekla s úsměvem.

Jak doplnil František Trégl, k cirkusu se dostal díky své neteři. „Potřebovali pomoc, a tak jsme s nimi začali také jezdit, ale nevystupujeme. Jsme spíše takový technický tým,“ vysvětlil ženich.

Zážitek na celý život

Zvláštní svatbu chtěl, aby bylo na co vzpomínat. „Přál jsem si hezkou vzpomínku na celý život, tohle je speciální, je to zvláštní chvíle a musí to být na zvláštním místě,“ sdělil novopečený manžel.

Role oddávajícího se chopil zastupitel Jan Hrdlička. „Takovou svatbu jsme tu ještě neměli,“ upozornil. Pár zná delší dobu, a tak se rozhodl jim splnit jejich sen. „Je to moje pátá svatba, ale asi nejvíce originální. František a Bára jsou moji dlouholetí přátelé,“ prozradil oddávající.

Do společného života jim popřál štěstí. „Aby se stále milovali a vztah jim vydržel. Hlavně zdraví a spoustu hororových zážitků, které jim neuškodí,“ dodal Jan Hrdlička.

Splnili jim přání

I podle manažera cirkusu Matěje Břešťáka jde o bizarní počin. „Dva členové naší rodiny se rozhodli vzít se tímto způsobem a my jim to umožnili,“ podotkl s tím, že dostali zákaz jít v civilním oblečení.

„Všichni jsme si museli vzít kostýmy i oddávající měl speciální hororovou řeč. Navíc jim napršelo i dost štěstí,“ zhodnotil svatební den hororový klaun.

Hosté si během obřadu užili také ukázku ze show. Cirkus se tu zdrží do konce víkendu. Potom se na měsíc usadí v Plzni.