Pro květinářství jde o jedno z nejsilnějších období roku. Na tento den objednávají jednou tolik květin, než je obvyklé. Nápor už od úterního rána zažívali také v jindřichohradeckém Zahradním centru. „Nejoblíbenější jsou červené růže, tulipány nebo jarní květiny jako jsou narcisy. Valentýn je záležitostí hlavně mladých, starší generace uznává spíše Mezinárodní den žen, který je ze svátků nejsilnější. Nejčastěji muži investují do květin 300 až 400 korun," uvedla zahradnice a floristka Lenka Lapková. Najdou se ale i výjimky. Během úterního dopoledne totiž jeden z mužů neváhal utratit za květinu pro svoji drahou polovičku 1500 korun.

Řada z nás má hluboce zakořeněný zvyk kupovat květiny pouze v lichém počtu, protože sudý počet patří na hřbitov. „U nás a na Slovensku stále máme v hlavě, že musí být lichý počet květin. Není to ale pravda, nikde jinde v okolních zemích to totiž neřeší. Tento zvyk je u nás ještě z keltské doby a symbolizuje pár nebo dvojici lidí. Pokud jeden z nich odejde, tak vlastně dávám květinu i za něho, proto ten sudý počet květin. Je to ale pověra," vysvětlila Lenka Lapková s tím, že například v Německu nebo Rakousku jsou dvě darované růže běžnou věcí. Pravidlo sudého nebo lichého počtu květin také automaticky padá v případě, kdy kytice symbolizuje věk nebo výročí.

Ostatky svatého Valentýna má celá Evropa: Řím hlavu, Praha lopatku, Dublin srdce

Trendem současné doby jsou nákupy květin přes internet s doručením kurýrem. „Objednávají si je často lidé, kteří například jezdí kamionem, dělají na směny nebo studují někde daleko. Máme tu objednávky až z Austrálie, USA nebo Německa," doplnila Lenka Lapková. Ve valentýnském období takto kurýři Zahradního centra doručí po Hradci a nejbližším okolí desítky květin.

Většina mužů dává při svátku zamilovaných přednost řezaným nebo živým květinám. „Valentýna dodržuji, v dnešní době je to určitě hezké si na toho druhého vzpomenout. Manželce jsem koupil orchidej, protože je má ráda, takže tím nic nezkazím. Je to rozhodně na delší dobu než řezané květiny," pochlubil se Pavel ze Stráže nad Nežárkou. Z květinářství naopak odcházel bez květiny Ondřej z Kunžaku. "Květiny ode mě přítelkyně dostává nárazově tak dvakrát během roku, je spíše na sladké, takže si na Valentýna společně sedneme a dáme si něco dobrého. Koupil jsem jí mandle v čokoládě a svíčku," řekl.

Za Valentýna letos podle odhadů ekonomů Češi utratí 2,3 miliardy korun. „Letos lze na základě dat z minulých let předpokládat, že muži za dárky na Valentýna utratí v průměru zhruba 980 korun, ženy zase průměrně lehce před 800 korun," vypočítal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Svátek zamilovaných se u nás těší velké oblibě. Z každoroční studie vyplývá, že Češi za posledních deset let navýšili své valentýnské výdaje o zhruba 550 procent.