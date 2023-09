V sobotu odpoledne ožil zámecký park na Strkově v Plané nad Lužnicí po roce bohatou zábavou. Konaly se tu oblíbené Svatováclavské slavnosti, pestrý program si nenechaly ujít desítky lidí. Na své si přišli malí i velcí návštěvníci. Deník si nenechal ujít slavnostní zahájení ani kostýmovaný průvod. Bavila různá vystoupení i salvy z děl, podívejte se do naší galerie a na video z akce.

Svatováclavské slavnosti ovládly Planou nad Lužnicí. Střílelo se tu i z děl | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Na Václavkách nesmí chybět český kníže svatý Václav se svou družinou, do průvodů za ním se pak řadí šermířské skupiny, doboví umělci ale také množství místních spolků od folklorních souborů, přes divadelníky, zájmová sportovní a volnočasová uskupení, myslivecké trubače a zástupce partnerského města Hluk. Oficiální zahájení se odehrává na hlavním pódiu. V prostranství zámeckého parku na všechny příchozí pak čeká jarmark, stánky s občerstvením, herní koutky včetně lukostřelby a jízdy na koních pro děti.

Koně nejen živí

Třiačtyřicetiletá Kristýna z Tábora si chválila zastoupení živých koní a těšila se na odpolední klání. „Jezdíme sem každý, moc se nám tu líbí. Děti se těší na divadlo i něco dobrého, nás dospělé baví kapely a snad vydržíme i na rytířské souboje,“ řekla krátce po zahájení.

Svatý Václav slíbil opatrování Plané

Svatý Václav už se usadil ve věži plánského kostela

Nový starosta Jiří Rangl na rozdíl od svého předchůdce zvolil bezpečnější variantu a „přicválal“ na dřevěném koni. Podle svých slov má totiž s velkými udatnými zvířaty špatné zkušenosti. „Nad vchodem plánského kostela je reliéf svatého Václava v plné rytířské zbroji na koni, u pasu má štít s přemyslovskou orlicí, plášť mu vlaje ve větru a na praporci má kříž. Jde o výjev sochaře Duška z roku 1939,“ ponořil se do historie.

Tento výjev prý inspiroval bývalého starostu. „A při obnově slavností nastavil pro všechny jeho budoucí nástupce laťku vysoko, když sám na bujarém koni slavnosti zahajoval. Chtěl jsem tradici zachovat, ale v minulosti jsem byl koněm pokousán, a tak jsem zvolil mnohem bezpečnější variantu,“ smál se Rangl.

„Najali jsme muzikanty, kejklíře, zajistili jídlo a pití. Pozvali vzácné hosty, abychom společně oslavili jméno našeho patrona. K obnovené tradici bujarých oslav se hrdě hlásíme, svatý Václav chrání naše občany po staletí, proto se bavte, jezte a pijte, co hrdlo ráčí,“ pronášel starosta.

Planá nad Lužnicí láká na nevšední přírodu i kulturu

Nabitý program

Středověká skupina Dei Gratia Tábor přivezla krásné tanečnice, kromě hudebního vystoupení si lidé užili i vtipné scénky a dělostřeleckou show. Šlo však o miniaturní palné zbraně, které nadělaly hluku jako by šlo o velké. Jejich vystoupení pod názvem Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy je interaktivní a originální show zapsáné dokonce do České knihy rekordů a kuriozit. Perfektní zábava, která spolehlivě zaujme všechny diváky.

Divadlo Traken zinscenovala nefalšované rytířské souboje. Další akční program nabídli šermíři táborského spolku Aurum, kromě středověkých soubojů na život a na smrt, členové souboru sehráli i šermířskou komedii. Mimo jiné vystoupil folklorní soubor Plánský Lužničan v blatských krojích, zazpívali a zahráli Music Star ZUŠ Sezimovo Ústí, U2 Revival a Brouci band. Pro děti sehrálo loutkovou pohádku Divadélko na nitce. Závěrem odpoledne se po setmění stala ještě ohňová show.

Svatováclavské slavnosti v Plané měly co nabídnout

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti. Podle pověsti byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou, po smrti začal být uctíván jako svatý pro svou zbožnost, péči o rozšíření křesťanské víry, vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní a třeba také posmrtně páchané zázraky.

Svatému Václavovi je v plané zasvěcen také kostel, který se přesně před dvěma lety na svátek svého patrona dočkal i nového stejnojmenného zvonu. Aktuálně dochází k dalším opravám jeho fasády.