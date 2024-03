Veřejnosti bude scénická expozice s více než dvěma stovkami postaviček, které vyřezávali z lipového dřeva ve své dílně otec Karel a syn Libor Šedinovi, k dispozici od soboty 23. března do neděle 3. listopadu denně od 10 do 17 hodin. Výstavu lze navštívit na adrese U Stadionu 356 a každý návštěvník by si na ni měl vyhradit dostatek času, protože poutavé vyprávění řezbářů nebere konce.

Ve světě podobný není

Pašijovým betlémem obnovují tradici. Jde nejen o český unikát. „Je jediný svého druhu v Čechách a na Moravě, jde o historickou tradici, která se držela někdy za Rakouska-Uherska, která po druhé světové válce úplně zanikla, zejména protože tyto betlémy byly drahé na pořízení,“ podotkl Libor Šedina s tím, že jejich tvorba je nákladná, pracná a zabere spoustu času.

V Bechyni vznikl unikátní pašijový betlém. Řezbáři Šedinovi obnovili tradici

Postní betlémy mají svá specifika, postavy i vyobrazení jsou jasná. „Ve světě je jich skutečně málo, a ten náš se šesti metry na délku patří mezi největší, myslím, že je asi pátý největší,“ uváděl s tím, že s menšími se lze setkat například v kolébce betlémářství v Itálii, ale také v Bavorsku a Rakousku.

Práce nikdy nekončí

Ani tento jejich betlém není zatím dokončen. „Zobrazuje poslední etapu Kristova života, o čemž jsou vlastně křesťanské Velikonoce, popisuje jejich hlubší význam. Vyřezávali jsme ho sedm let. Práce nekončí, stále pokračujeme a přidáváme další scény podle čtyř evangelií,“ dodával mladší z řezbářů.

Šedinovi v Bechyni otevřeli své království. Hitem je unikátní pohyblivý betlém

Scény příběhu se dělí do dvou částí, pravá popisuje příchod Ježíše do Jeruzaléma a znázorňuje veškeré dění, co se událo od květné neděle až do jeho odsouzení, v levé polovině je pak 15 zastavení křížové cesty. „Tvořili jsme ji podle malované křížové cesty v klášterním kostele Nanebevzetí panny Marie. Klasická má 14 zastavení, někde se uvádí i patnácté, které není povinné, ale my tu máme úplně všechna,“ vysvětlil Libor Šedina.

Kouzlo domácích výstav

Monsignor Pavel Posád z Biskupství českobudějovického během žehnání svěcenou vodou betlému popřál, aby všem pomáhal hlouběji pronikat do tajemství Ježíšova života a jeho lásky k lidem. Nešetřil obdivem k jedinečné řemeslné práci a upozornil také na častou mylnou domněnku veřejnosti. „Lidé si myslí, že by betlémy měly být vystavovány jen v muzeích či kostelích, ale opak je pravdou,“ naznačil.

Velikonoční inspirace z Nových Dvorů. Vesnička na Táborsku vítá jaro stylově

Vystavení takových uměleckých děl v domácím až rodinném prostředí má svůj smysl. „Býval jsem farářem v Třešti, kde se tímto způsobem vystavovalo asi třicet vánočních betlémů. Tam je to tradice a na prohlídky tam jezdí zájemci z celého světa. Betlémy mají lidé přímo v bytech a návštěvníci chodí dům od domu. V tom je to kouzlo, že dílo zůstává u majitele,“ naznačil Pavel Posád s tím, že to má společensko-kulturní význam a i řezbářství v Bechyni u Šedinů je takovým úžasným místem setkávání a sociálních kontaktů.

Podrobnější informace o pašijových betlémech lze najít v článku (viz. fotogalerie), který napsal sám Libor Šedina a vyšel v březnovém vydání zpravodaje českobudějovické diecéze Setkání.