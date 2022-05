Táborská policie hledá nezletilé oběti sexuálního obtěžování. Pachatele už stíhá

Sexuální obtěžování dětí, které se táhlo po dobu několika let, řeší kriminalisté z Táborska. Jejich pachatelem má být muž, který v regionu organizoval různé volnočasové aktivity. Ty policie neupřesnila, nicméně hledá další poškozené, zejména z řad chlapců ve věku zhruba od sedmi do patnácti let, kteří chodí nebo chodili ZŠ Malšice a ZŠ Zborovská v Táboře.

Ilustrační foto | Foto: Vít Černý