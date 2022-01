Jedlý dárek

Tým ošetřovatelů zvířat mu podle vedoucí Veroniky Koutenské přichystal pochoutku v podobě kuřat a vnitřností v dárkovém balení. Jako schovávačka posloužila kartonová krabice s ovčí vlnou, tento obal však vzal rychle za své a přihlížející mohli z bezprostřední vzdálenosti sledovat, jak si pruhovaný krasavec na prezentu pochutnává.

Zubří samice Karla z táborské zoo byla úspěšně vypuštěna v rezervaci v Maďarsku

Tygr ussurijský, kterého chová táborská zoologická zahrada, patří k velice ohroženým druhům zvířat. Dnes žije ve volné přírodě už jen v sibiřské tajze a na severu Číny, kde se vyskytuje už jen asi 480 posledních kusů. Během uplynulých sto let bylo ve volné přírodě vyhubeno přes 97 procent tygrů. V současnosti žije volně méně jedinců, než je chováno v zajetí. V zoologických zahradách na celém světě žije asi tisícovka tygrů.

Zajímavosti ze života tohoto ohroženého druhu sdělila ošetřovatelka Barbora Kubíčková. „Jde o největší kočkovitou šelmu světa, vyskytuje se na hranicích Ruska a Číny u řeky Amur a povodí Ussuri, z kterého vychází i jeho druhové jméno. Ve volné přírodě je zvyklý na chladné podnebí,“ zmínila s tím, že v domovině je často až -45 °C.

Podívejte se, co je nového v Zoo Tábor. Víme, kdy se vrátí papoušci a želvy

Volně žijí samotářský život a scházejí se jen na páření. „Přebývají většinou v jeskyních, nebo nějakých norách, kam si nosí ulovenou potravu. Živí se kopytníky, divočáky, když je nouze loví také menší hlodavce, ptáky, či ryby,“ dodala.

Zvláštní znamení

Má výborný zrak. „Vidí barevně jako člověk a až pětkrát lépe,“ upozornila. Jedinečné je také jeho zbarvení. „Je to podobný rozlišovací znak jako u lidí otisky prstů, žádný tygr na světě nemá stejné pruhování jako nějaký další,“ dodala s tím, že díky drobným puntíkům na uších rozlišují své rodiče i mláďata.

Zubřice Taura z táborské zoo obohatila stádo v polské Poznani

Miluje zimní období a stejně tak i vodu. To zaujalo i devítiletého Matěje Vaveru ze Soběslavi. „Překvapilo mě, že taková kočkovitá šelma ráda plave a koupe se. Taky že má vlastní bazén a házejí mu míče, s kterými si může hrát,“ komentoval chlapec.

Životní zážitek

K narozeninám by mu Matěj popřál hodně štěstí a zdraví. „Aby se dožil ještě hodně let a dávali mu dost takových dobrých kuřátek. Moc se mi líbilo pozorovat ho na živo, jak si je vychutnával. Takovou podívanou neuvidíte v televizi, je to zážitek na celý život,“ usmíval se.

Návštěva zoo: Ráchající se medvědi, slunící se lvi nebo zvědaví velbloudi

Účastníci oslav se mohli také zapojit do několika soutěží. Děti si mohly zkrátit dlouho chvíli také házení na terč ve hře Nakrm tygra. Za zásah si pak odnášely památeční samolepky s jeho podobiznou. „Kdo nakreslí nejhezčí obrázek, nebo pořídí nejhezčí fotografii tygra, může navíc získat některou z našich cen, jako jsou knihy o zoo, či volné vstupenky,“ sdělila Kubíčková.