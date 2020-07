Majda z Kouzelné školky, Peče celá země s Josefem Maršálkem, Techmanie nebo tvůrci Anděla Páně 2. Ti všichni se sešli v Českém Krumlově.

Česká televize. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Česká televize každý pátek vysílá z regionů. Od rána ve Studiu 6 do večera v Událostech. Každý pátek ČT vyjíždí do krajů. „Českem tama zpět“ se nazývá speciální vysílání. Dvouměsíční putování po republice s podtitulem „Víkend začíná s Českou televizí“ odstartoval 3. července v Karlových Varech a nyní přijel do Krumlova. „Jako jsme pomohli dětem s učením, osamělým seniorům v době izolace nebo pořadatelům kulturních akcí projektem Česká tleská, chceme nyní pomoci i regionům a podpořit cestovní ruch. Ukážeme zajímavá místa, známé i méně známé turistické cíle a kulturní památky,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.