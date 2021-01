Střední školy ve třech časových blocích přes komunikační platformy seznámí zájemce s nabízenými obory, přijímacím řízením nebo s prostory a vybavením školy. Účast je pro žáky i jejich rodiče zdarma a bez registrace.

„Letos mají deváťáci rozhodování o dalším vzdělávání ztížené mimo jiné kvůli tomu, že jsme museli na podzim zrušit burzy škol v sedmi jihočeských městech. Jelikož se situace příliš nezměnila, rozhodli jsme se uspořádat přehlídku jihočeských škol on-line,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), která každoročně burzy v jižních Čechách pořádá.

„Současná doba nahrává digitalizaci a fungování přes internet. Nápad přesunout burzy škol do on-line prostředí se mi zdá jako ideální řešení. Zájemci o studium mohou kontaktovat zástupce vybraných škol a ujistit se, že výběr dalšího studia je správný,“ uvádí Pavel Klíma, náměstek Jihočeského kraje pro oblast školství. „Distanční výuka žáky i rodiče naučila novým dovednostem v oblasti informačních technologií a používání komunikačních nástrojů při plnění studijních povinností, což jim jistě pomůže i v budoucích profesích, které ve většině případů moderní technologie k práci vyžadují,“ dodává Klíma s tím, že jedním z cílů kraje je právě rozšiřování počítačových znalostí na jihočeských školách. Pro školy, které dosud byly zvyklé se prezentovat pouze osobně, je to pak podle Klímy příležitost naučit se novým marketinkovým postupům.

Před koncem roku 2020 mělo podle průzkumu společnosti Než zazvoní, s.r.o. o svém budoucím směřování zcela jasno 24,5 % deváťáků. Naopak 68,1 % žáků stále ještě svoji vysněnou školu hledá. Výsledky průzkumu mezi více než 6 500 deváťáky z celé České republiky ukázaly, že žáci míří určitým směrem, ale s různou mírou pravděpodobnosti připouští, že se ještě před podáním přihlášky může leccos změnit.

Průzkum Než zazvoní s.r.o. dále ukázal, že informačním zdrojům o středních školách vévodí internet – na internetu si vybírá školu 87,4 % deváťáků. I to je jeden z důvodů, proč se Jihočeská hospodářská komora rozhodla spolu s partnery on-line burzy zorganizovat. Prezentace škol je důležitá jak pro žáky a jejich rodiče, tak i pro střední školy, které letos mají nábor žáků o dost komplikovanější. Komunikace přes internetové komunikační platformy či virtuální prohlídky mohou být dalším nástrojem, jak nabízené obory, podmínky přijímacího řízení nebo prostory školy zájemcům představit.

On-line burzy škol se budou konat ve třech dnech od 12. do 14. ledna 2021, a to ve třech blocích vždy v 09:00, 15:00 a 17:00 hod. Návštěvníci se nebudou muset nijak registrovat, ani nebude třeba instalovat žádný program či aplikaci do počítače. Účast je pro žáky i jejich rodiče zcela zdarma.

Návštěvníci si pouze na webu www.burzyskol.cz vyberou střední školu podle oboru, který je zajímá, a co škola nabízí. Dále si zvolí termín pro online připojení a v uvedený den a čas se přes platformu pro on-line komunikaci jedním kliknutím se zástupcem vybrané školy propojí. Téměř 40 jihočeských škol bude odpovídat na dotazy zájemců, některé z nich mají už připravená i videa s virtuální prohlídkou školy nebo rozhovory s žáky jednotlivých oborů.

Dominika Krejčířová, manažerka pro PR Jihočeské hospodářské komory