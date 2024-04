O víkendu se očekává opět oteplení. Návrat vysokých teplot s sebou přináší i řadu rizik v podobě přehřátí organismu. Jistým varováním, aby lidé nepodceňovali vysoké teploty, může být pondělní případ v Táboře, kde žena nechala dítě v rozpáleném autě.

Jak již Deník informoval, vše se odehrálo po 13. hodině ve Vančurově ulici. Matka šla do kadeřnictví a v rozpáleném autě zůstalo plačící dítě připoutané v autosedačce. Okna zamčeného vozu byla stažená jen o centimetr. Strážníci na pomoc přivolali hasiče a záchranku. A ve chvíli, kdy dítě dostali ven, dorazila matka.

Matka šla do kadeřnictví a nechala dítě v rozpáleném autě. Pomoc přišla včas

"Ve 13.15 hodin si nás strážníci vyžádali k zásahu. A my jsme využili toho, že okénka byla nepatrně stažená a byla tam asi centimetrová škvíra. Takže jsme auto otevřeli bez poškození," sdělila Deníku mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Podle jejích slov se jedná naštěstí o výjimečnou událost. Daleko častěji se hasiči setkávají s tím, že lidí nechají v rozpáleném autě zvíře. "Občas na to lidé ani nemyslí, že se teplota v autě na sluníčku rychle vyšplhá na 50 až 60 °Celsia. A nechat jen malou škvíru stažením okénka není vůbec řešením a ani to není bezpečné. Teplota se v autě násobí a přehřátí může přijít v krátkém časovém úseku. Hlavně u dětí, kde ještě není úplně vyvinutá termoregulace," vysvětluje Vendula Matějů.

Její slova potvrdila i mluvčí jihočeské rychlé záchranné služby Zuzana Fajtlová. Na místo totiž dorazily hned dvě posádky záchranky. Přehřáté dítě bylo i s matkou transportované do nemocnice.

V uzavřených autech se v létě teplota zdvojnásobí

Podle Zuzany Fajtlové je ponechání dítěte v horkém počasí v autě bezprostředně ohrožující na životě. "A nepomůže ani stažené okénko. Děti nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci a jejich tělo se s výkyvy teplot vyrovnávají mnohem hůř než tělo dospělého člověka," upozorňuje Zuzana Fajtlová.

Rozpálené auto se může stát také pastí třeba pro psa. Případů, kdy zvíře zkolabovalo, nebo i uhynulo, řeší každoročně strážníci i policisté často.

