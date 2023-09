Rodině z Kardašovy Řečice se ze dne na den život obrátil naruby. Maminka dvou malých kluků Tereza se jednoho lednového rána po probuzení už nepostavila na nohy. Její zdravotní stav zamotal hlavu také lékařům, kteří si s ním nevědí rady. Tereza se mezitím snaží znovu začít chodit a vrátit se tak do běžného života.

Lékaři zatím nevědí, co problémy způsobilo ani jak Tereze pomoci. | Foto: Se souhlasem rodiny

Rodina společně oslavila Vánoce i konec loňského roku a nic nenasvědčovalo tomu, co mělo přijít. „Mezi svátky jsem měla virózu, ale nedělala jsem si test, takže nevím, jestli šlo o covid. Trápily mě teploty a ošklivý kašel, vše nakonec odeznělo. Pak jsem byla 11. ledna v práci na odpolední a druhý den ráno už nevstala. Probudila jsem se a měla ochrnuté nohy i levou ruku. Byla jsem ve velkém šoku. Původně jsem si myslela, že jde o nějaké přeležení,“ popsala své pocity paní Tereza.

Také okolí se jí snažilo utvrdit v tom, že snad nejde o nic vážného. „Kamarádka mě uklidňovala, že mi v nemocnici jen píchnou injekci a zase půjdu domů, protože medicína už je v dnešní době na vysoké úrovni,“ dodala paní Tereza. Zlepšení se ale nedostavilo.

Od osudného lednového rána uplynulo už téměř třičtvrtě roku a lékaři jsou zatím bezradní. Všechny dosavadní testy totiž u Terezy neukázaly nic neobvyklého. „Lékaři se přiklánějí k poruše hybnosti, což je široký pojem. Jsem teď objednaná ke specialistce do Prahy, která se přímo touto poruchou zaobírá a vkládám do ní velké naděje. Na tomto pracovišti dokáží zjistit, odkud to přesně jde a mohou mě začít léčit. V současné době nikdo neví, co se v mém těle odehrálo,“ posteskla si žena. Tereza zároveň trpí bolestmi celého těla včetně kloubů, které mírní léky.

Pro maminku dvou kluků je současná situace náročná a vývoj svého zdravotního stavu přirovnává k houpačce. „Používám chodítko jaké mají starší lidé a s ním chodím doma. Když jsem unavená, tak si na něj sednu a odpočívám. Venku ale musím jezdit na vozíku. V létě jsem měla jednu dobu i lepší dny, kdy jsem mohla s chodítkem obejít i náš dům. V současné době ale stagnuji,“ řekla pacientka s tím, že se snaží hodně rehabilitovat. „Levá ruka se mi trochu zlepšila, ale nemám v ní takový stisk a bříška některých prstů stále necítím, jako by nebyly moje,“ vylíčila. Zatím nejvíce pomohl Tereze rehabilitační pobyt v léčebně v Kladrubech a českobudějovické nemocnici.

Oporou v náročných chvílích je mladé ženě především rodina. „Oba moji kluci jsou moc šikovní, přinesou mi věci, starší syn udělá snídani, namaže rohlíky, vyklidí myčku nebo nakrmí a vyvenčí pejska. Pro děti to bylo hodně těžké, ze začátku se mě kluci neustále ptali, co se stalo a proč jsem jeden den chodila a druhý už ne,“ poznamenala Tereza. Hodně jí pomáhá také manžel, který pracuje na noční směny a přes den se snaží být své ženě k dispozici. „Věřím tomu, že to bude dobré, jeden den prostě vstanu a půjdu. Pokud bych přestala věřit, tak to bude špatné,“ uzavřela žena s tím, že si prohru nepřipouští.

Pomoc veřejnosti rodina z Kardašovy Řečice zpočátku odmítala s tím, že jsou lidé, kteří finance potřebují více. Životní náklady ale postupně výrazně narostly a Terezina kamarádka nakonec s jejím svolením otevřela sbírku na platformě Donio. Zájemci tak mohou mamince Tereze přispět na náročnou léčbu, rehabilitaci, speciální pomůcky i přestavbu bytu na bezbariérový.