Vyhrála až třetí jména

Holčičky šly na svět císařským řezem, ve středu 5. ledna, první v 8.13 a druhá v 8.14 hodin, jedna vážila 2300 a druhá necelých 2500 gramů. Jména podle maminky Veroniky vybírali rodiče dlouho. „Zdál se mi sen v 10. týdnu, než jsme znali pohlaví, že jsou to holčičky a říkaly jsme jim Niky a Kiky, ale to se nelíbilo manželovi,“ vysvětlila.

Další variantou se stala Šárka a Klárka. „Mně se zase nelíbila Šárka a chtěla jsem si prosadit Terezku, takže manžel nakonec zavrhl i Kláru a doplnil Michalku, to bylo dva týdny předtím než jsem nastoupila do nemocnice,“ dodala Veronika Kumpoštová. Pětatřicetiletá učitelka angličtiny a o pět let starší policista si přáli ještě jedno dítě. Dvojčátka je překvapila, zároveň se jim ale splnil sen: mít kompletní rodinu do 40 let.Zdroj: Veronika Kumpoštová

Miminka podle ní dobře prospívají a mají se k světu. Netěžší bylo naučit se tandemově kojit. „Přece jenom jsou to dvě děti, tak je to náročnější, ale nakonec jsme si poradily, holčičky jsou opravdu šikovné,“ pochvalovala si.

Kočárek na centimetry

Starosti měli Kumpoštovi i s kočárkem, ale nakonec si poradili. „Všechny dveře v domě i výtah mají 80 centimetrů, podařilo se nám sehnat dvojkočárek o šířce v kolečkách 79, takže se vejdeme jen tak tak,“ smála se Veronika.

Z holčiček má obrovskou radost i početné příbuzenstvo, mají totiž hned čtyři babičky, a stejný počet dědečků, a dokonce i dva praprarodiče. „Máme opravdu velkou rodinu, naši rodiče jsou rozvedení a mají nové partnery. Můj děda je z dvojvaječných dvojčat, kde se mohla projevit dědičná predispozice, ale Terezka a Michalka jsou jednovaječná, to je prostě náhoda,“ upřesnila.

Nejkrásnější pro ni bylo, když dcerky poprvé spatřila. „To byl nádherný pocit, to nelze ani popsat,“ míní. Ačkoliv se narodily císařským řezem a zdravotníci je umístili na několik dní do inkubátoru, nadšený byl také tatínek Lukáš. „Bylo to krásné je pozorovat, jak vedle sebe spinkají,“ uvedl.

Dvojčátka neplánovali

Podle jeho slov to bylo velké překvapení. „Chtěli jsme dohromady jen dvě děti, dvojčátka jsme rozhodně neplánovali, ale nějak se s tím popereme a určitě to zvládneme,“ míní Lukáš Kumpošt. Těší se jaké budou mít dcerky povahové vlastnosti a co s nimi bude moci dělat. „Jestli je bude bavit nakupování, nebo budou akční a budeme jezdit na výlety. To ukáže čas,“ řekl novopečený tatínek.

Na to až povyrostou se těší i bráška Ondra. „Mám radost, že mám sestřičky, budu si s nimi hrát,“ plánuje si chlapec.

K narození dostaly náušnice v dárkovém balení. „Koupila je moje mamka a ségra, jsou nádherné. Jedna má srdíčka s růžovým a druhá s modrým kamínkem. To, aby je všichni rozeznali, my už je od sebe bezpečně poznáme i bez nich,“ uzavřela Veronika Kumpoštová.