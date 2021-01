Šance pendlerů dodržet osmačtyřicetihodinovou lhůtu pro získání nového negativního testu na covid-19 Okresní úřad Freyung – Grafenau opět rozšířil.

Hraniční přechod Strážný - Philippsreut. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Kromě nabídky antigenního testu, jehož výsledek má zájemce do zhruba dvaceti minut, bude od pondělí 1. února upravena ještě provozní doba Testovacího centra Philippsreut. Ve všední dny mají tak pendleři možnost testovat se v době od 6 do 17.30 hodin, o víkendu od 10 do 17.30 hodin. Deníku to řekl Karl Matschiner, mluvčí Okresního úřadu Freyung – Grafenau.