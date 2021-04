Fakt, že někteří rodiče odmítají antigenní testování stěrem z přední části nosu u dětí, potvrzují i ředitelé škol na Jindřichohradecku. Rodičů odpůrců však není mnoho. Testy žáků vychází většinou od počátku testování na Jindřichohradecku negativně.

Testování školáků. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Na Základní škole v Kardašově Řečici ředitelka Jana Hýbková nezaznamenala nakaženého žáka. „Nemáme jediného pozitivního od začátku testování. Mezi dětmi asi covid není, vím, že v Kardašově Řečici covid máme. Tím, že učitelé byli doma a vrací se z distanční výuky, tak nejsou pozitivní. Navíc většina už byla očkována. Co se týče rodičů, tak ti vědí, že nám musí posílat bezpříznakové žáky,“ shrnuje druhý testovací týden ředitelka. A dodala, že rodiče, kteří s tímto testem nesouhlasili, nechávají děti doma. „Samozřejmě tu máme rodiče, kterým to vadí, chtěli jiné testy, ale to já jim nemůžu umožnit,“ nastínila Jana Hýbková. Děti podle ní nemají s testováním z nosu problém. „Mají to jako zábavu. Řekla bych, že větší problém s tím mají rodiče,“ míní.