Slabou čtvrthodinku autem od Jindřichova Hradce a stejně tak i od Třeboně leží lovecký zámeček Jemčina. Ačkoliv je jeho areál v současné době nepřístupný, v blízkém okolí se ukrývá množství zajímavých míst, jež rozhodně stojí za návštěvu. Parádní výlet tady zvládnete jak pěšky, tak na kole.

Na ideální výšlap v délce přes 12 kilometrů se můžete vypravit po trasách značených turistickými značkami po jemčinských lesích.

Kaplička u Pecáku.Zdroj: Deník/Adam HudecOd zámku (kde například poblíž autobusové zastávky můžete nechat auto) se nejprve vydáte po žluté turistické značce. Budete zhruba kopírovat tok řeky Nežárky, než asi po pěti kilometrech dorazíte do Evženova údolí k rybníku Dolní Vydýmač. Zde se nachází penzion Pecák i s restaurací, kde se zejména v sezoně můžete osvěžit, ať už jste zde ubytování, nebo pouzí kolemjdoucí. Určitě si také prohlédněte zdejší kamennou Černínskou kapličku s dřevěnou zvoničkou z roku 1989 a bohatým vnitřním mobiliářem.

Z Pecáku dál půjdete po zelené značce. Ta vás po třech kilometrech chůze lesem Evženova údolí, který jako by vypadl z pohádky, zavede na hráz rybníka Holná. Holná se mimo jiné pyšní tím, že vznikla už ve 14. století a dnes je 12. největším rybníkem v České republice. Uprostřed ní se nachází ostrov jménem Naxos s přírodní biosférickou rezervací. Pokochat se zde výhledem na vodu můžete třeba z lavičky nebo příjemného odpočívadla.

Poslední část cesty, zhruba čtyřkilometrová, vás pak zavede zpátky k zámku. Stačí se držet červené turistické značky. Během letních měsíců se po návratu můžete občerstvit v bistru Konibar, jež najdete v těsném sousedství zámku.

Lannův kříž.Zdroj: obec RosečJen kousek od hráze rybníka Holná můžete po cestě nazvané Srnčí odbočit k Lannovu kříži. Tento železný kříž pochází z roku 1854 a je umístěný na vrcholu žulového skaliska uprostřed lesů.

Pamětní deska zde připomíná stavitele Adalberta Lanna, jenž se zasloužil o splavnění nedalekého úseku řeky Nežárky. Pomník si vysloužil právě tímto skutkem, který přinesl mimo jiné i snížení nezaměstnanosti v kraji.

Nedaleko kříže se pak nachází dva značené skalnaté vršky Jemčinských lesů - Jezevčí vrch a Kočičí vrch.

Na takzvané Hradecké silnici, která od Jemčiny vede směrem na Hatín a dál na Jindřichův Hradec, si rozhodně nezapomeňte prohlédnout dvojici soch. Nachází se pouhých pár stovek metrů od zámku v místě, kde se na silnici napojují cesty Tekla a Šebestiánská. Jména mají právě po zdejších barokních sochách z roku 1722 - jedna je sv. Tekla a druhá sv. Šebestián.

Tipy na výlet.Zdroj: Deník/Mirka JindrováNa pastvině nedaleko jemčinského zámku můžete obdivovat výjimečný Veledub, památný strom a zřejmě nejmohutnější dub na Třeboňsku. V rámci živých památných dubů na celém českém území by se obvodem řadil asi na 6. místo. Obvod jeho kmene se pohybuje kolem 8,5 metru a jeho věk se odhaduje na zhruba 400 let.

Pokud máte na výlet dostatek času, zvážit můžete i návštěvu dalších míst v širším okolí Jemčiny. Nabízí se například Holenský dvůr s restaurací, který je nově v provozu, nebo výlet k jezu Metel, kde v sezoně funguje občerstvení. Za návštěvu jistě stojí i nedaleké Novosedly nad Nežárkou či Stráž nad Nežárkou. Milovníci piva by jistojistě neměli minout pivovar Šimanovský korbel s kioskem a velmi milým posezením i majiteli.

Zámek Jemčina.Zdroj: město Jindřichův Hradec

Předchůdcem nynějšího zámku býval hřebčín, který v roce 1673 založil hrabě Jan Jáchym Slavata. O necelých dvacet let později přešel do majetku rodu Černínů, kteří na jeho místě nechali v polovině 18. století vystavět lovecký zámeček. Ten během dalších let procházel různými úpravami, například přístavbou postranních křídel nebo zřízením devatenáct metrů vysoké kaple sv. Jana Nepomuckého zdobené freskami.

Jednou z nejzásadnějších přestaveb byla ta v roce 1790, kdy se Jemčina v režii Jana Rudolfa Černína přizpůsobila parforsním honům a štvanicím. K tomu patřily i úpravy přilehlé obory, která se rozdělila na 33 rovnoběžných alejí, které protínalo 22 příčných alejí. Zdokumentováno je, že koncem července roku 1822 se oborou přehnala katastrofální vichřice. Ještě desítky let poté nebyly odklizeny všechny popadané stromy, a význam zámku tím začal citelně upadat.

Rok 1923 přinesl pozemkovou reformu, po které se majitelem Jemčiny stal stát. V roce 1950 od něj zámek získala Československá armáda, která sem umístila raketovou základu. A v majetku armády zůstal až do roku 1991. Noví soukromí majitelé pak v roce 2002 začali s rekonstrukcí.