České Budějovice - Nový CT přístroj přijde polikliniku na více než dvanáct milioů korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Ulehnete na posouvající se lehátko, pomalu zajíždíte do malého tunélku a pak vás přístroj začne krájet po milimetrových kolečkách.

Ale nemusíte se ničeho bát, nový stroj pacienta rozkrájí pouze na počítači. Pacienti Ambulantní kliniky MEDIPONT, dříve Polikliniky Jih, totiž budou moci od května příštího roku využívat nové zařízení, které odhalí nemoci, jež jiné přístroje ani nevidí. Klinika totiž získala dotaci na nákup zařízení počítačové tomografie neboli „cétéčka“ (CT), pomocí kterého může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého těla.





Bez rentgenů

Jediným CT zařízením, které na Českobudějovicku slouží pacinetům, je v českobudějovické nemocnice.

Nové CT na klinice MEDIPONT bude moci vyšetřit až dvacet pacientů denně a mnohým z nich tak může zachránit život. Důležitou úlohu totiž hraje CT v diagnostice nádorových onemocnění, kde jde právě o čas.

„Do nynějška využívala naše klinika pouze rentgen. Jeho nedostatek je však v tom, že jsou jednotlivé orgány zobrazeny sumárně, přerývají se. Rentgenový snímek je dvourozměrný, neukáže například poruchy vnitřních orgánů. S rentgenem nelze vytvořit skutečný anatomický řez těla,“ uvedl Jan Máče, jednatel společnosti MEDIPONT.

Zato CT je moderní 3D technologie, která kombinuje rentgenové záření s počítačovým systémem. Oproti klasickému rentgenu umožňuje například zobrazovat orgány, které jsou jinak skryty pod tkání. CT totiž dokáže tkáň zprůhlednit.

„Představte si, že je vaše tělo rozřezáno na tenká kolečka, takže lékař vidí každý kousek vašich tkání. A vás to absolutně nebolí. Je to okno do těla, které není potřeba otvírat,“ snaží se Máče zařízení přiblížit.

Vyšetření pomocí zařízení CT je bezbolestivé a hlavně rychlé. Pacient je zasunut do přístroje, kde jej po kruhové ose obíhá zařízení složené z rentgenky a detektorů. Tomografy jsou v současnosti natolik propracované, že takový test se dá provést během pětiminutové návštěvy pacienta a čas skenování činí jen 5 sekund nebo méně.





Hodně peněz

Další výhodou je fakt, že se snímek nezobrazuje na klasický film jako u rentgenu, ale je matematicky spočítán a zobrazen digitálně.

„Je jasné, že by se tomu člověk raději vyhnul. Ale na druhou stranu je jenom dobře, že se najdou peníze na tak potřebný přístroj,“ myslí si o CT přístroji dvaapadesátiletá Terezie Lukášová ze sídliště Vltava. „Tak člověk nikdy neví, kdy to bude potřebovat. Je tedy správné, že těchto zařízení je pořád víc,“ dodává Lukášová.

Nákup CT není ale nic levného.

„Celkem vyjde CT na více než dvanáct milionů korun, z toho více než čtyři miliony tvoří dotace z regionálního operačního programu,“ uvedl Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, která na projekt dotaci sehnala.