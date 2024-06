/VIDEO/ Každá dopravní nehoda je velice nepříjemná, když bourá autobus, je to ještě horší, protože v něm cestuje víc lidí než v osobáku. A když havaruje zájezdový autobus, jako se to stalo v pátek v případě českého busu na Islandu, dá se hovořit o velmi nepříjemném zážitku. Cestující jsou daleko od domova a vidina dovolené mizí v troskách autobusu a mění se někdy i doslova v boj o přežití. I Jihočeši již takových událostí byli svědky. Asi nejznámější je nehoda patrového zájezdového autobusu u Nažidel, od které v březnu uplynulo 21 let. Připomeňme si i další nehody zájezdových autobusů.

Nehody autobusů na jihu Čech i v zahraničí. | Video: Deník/Lenka Novotná

Tragická dopravní nehoda autobusu, k níž došlo před 21 lety na silnici I/3 (E55) mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí v okrese Český Krumlov, se řadí k nejhorším tuzemským dopravním nehodám. Patrový autobus vezl z rakouských Alp 52 cestujících. Vjel do protisměru, poté se převrátil na bok a spadl z asi sedmimetrového srázu. Na následky nehody zemřelo 20 lidí.

„Řidič nechal autobus rozjet na vysokou rychlost a ve spodní části vjel do směrového oblouku, který měl dva poloměry zakřivení, což jsou, laicky řečeno, v podstatě zatáčky, které vyhazují,“ přiblížil v jedné konferenci k tématu této nehoda Václav Kovář z Besipu. „Řidič musí po vjetí do takového oblouku stočit kola, ale pokud se chce udržet na své straně, musí ještě následně volantem mírně pootočit na jednu či druhou stranu. To je věc, při které hrají velkou roli odstředivé síly, jež mohou vozidlo rozhoupat. A podle mého právě to k nehodě autobusu přispělo. Na základě toho pak ŘSD zdrsnilo povrch v klesání a ve spodní části směrový oblouk mírně srovnalo do jednoho poloměru zakřivení. Je to vidět i na svodidlech, jež před úpravou viditelně kopírovala dvojí poloměr zakřivení zatáčky, ale dnes už jsou vyrovnaná.“

Smrt v Chorvatsku

V červnu 2012 v Chorvatsku nedaleko tunelu Sveti Rok havaroval český zájezdový autobus. Byl z Jindřichova Hradce.

Autobus, který havaroval v Chorvartsku, byl z Jindřichova Hradce

Autobus společnosti JH bus vezl klienty cestovní kanceláře Atlas Adria do letoviska Baška Voda na Makarské riviéře. Na 212. kilometru dálnice A1 narazil do sloupu, pak do svodidel a převrátil se. Při nehodě zemřelo osm lidí a třiačtyřicet cestujících se zranilo. Jak ukázalo vyšetřování, na vině byl lidský faktor, tedy selhání řidiče, který v troskách busu také zahynul.

Opilý řidič

V srpnu 2019 obyčejná kolize autobusu Iveco vezoucího děti a osobního vozu Hyundai odhalila, že autobusák má v sobě tři promile. K nehodě, která se stala na parkovišti u benzinových čerpacích stanic poblíž severního ukončení dálnice D3 v Mitrovicích, vyjížděli policisté Dálničního oddělení Chotoviny. Řidič pardubické autobusové společnosti, který měl z Českých Budějovic dopravit domů do Pardubic 16 nezletilých děti a dva dospělé, nadýchal 2,84 a 3,04 promile.

Autobus začal hořet

Před deseti lety v září před Planou nad Lužnicí ve směru od Budějovic havaroval a následně začal hořet autobus společnosti ČSAD Jihotrans České Budějovice. Dva lidé zemřeli.

Požár zachvátil autobus u Plané nad Lužnicí, dva lidé zemřeli

Zatáčku projel rovně

Na podzim roku 2006 v České Olešné na Jindřichohradecku nezvládl zatáčku řidič zájezdového autobusu a prakticky projel rovně dolů z kopce a zastavil se až na mostku přes potok. Výsledkem byla řada zraněných. Vyšetřování ukázalo na nedobrý technický stav busu a odstartovalo otázku stavby obchvatu obce ležící na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Brna. Zatím je ale vidina obchvatu hodně daleko.

Obchvat by odstranil nebezpečné zatáčky