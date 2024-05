Práce v okolí Budějovické brány začaly v pondělí 4. března. „V rámci stavebních prací byla z kamenných kostek předlážděna asfaltová vozovka od brány po přechod pro chodce v prostoru křižovatky ulic Sokolská a Jiráskova. Oddělení chodníků od silnice bylo nahrazeno novým kovaným zábradlím. Místo stávajícího trubkového zábradlí na kamenné zídce je instalováno po celé délce zídky nové kovářsky vyrobené zábradlí včetně sloupků v motivu podobném oplocení zámeckého parku,“ informovalo město.

Akce si kromě uzavírky Budějovické brány vyžádala také uzavření prostoru křižovatky přilehlých ulic Jiráskova a Sokolská. Řidiči jedoucí ve směru od rybníka Svět do centra museli po dobu prací objíždět celé město přes lokalitu Na Kopečku. Projít stavbou mohli pouze chodci bránou pro pěší podél zámecké zahrady a zámku.

Zdroj: Deník/Jana UrbanováObnovy se nakonec dočkala i brána samotná. Zmizely nevzhledné oprýskané zdi uvnitř průjezdu a zašlé zdobení oblouku dostalo ze strany od centra nový nátěr.

„Využili jsme dopravní uzavírku a opravili jsme Budějovickou bránu, která je součástí zámeckého areálu. Snad nám vydrží pěkná a bude dělat radost místním i návštěvníkům Třeboně. Pokud bude dobrá návštěvnická sezóna, na podzim bychom rádi stejným způsobem opravili i průchod pro pěší, tak nám držte palce,“ přislíbili zástupci zámku.

Práce na revitalizaci lokality u Budějovické brány zahrnují i zkrášlení prostoru před objektem veřejných toalet v Jiráskově ulici. Nově sem město nechalo vysázet šest listnatých stromů včetně keřů a trvalek.

„Sadové úpravy podél veřejných toalet už jsou hotové. Na konci ulice se bude dělat také lepší parkování, chceme tam krátkodobé stání pro rodiče, kteří vezou děti do školy nebo je jedou vyzvedávat. Bude končit u vchodu do parku, mezi Komenského sady a parkány,“ přiblížila místostarostka města Jana Grammetbauerová s tím, že kompletně hotovo by mělo být do konce května. Práce bude provádí pražská firma HUKO s.r.o. a městskou kasu vyjdou na 6 milionů korun včetně DPH.