Cyklistům i pěším slouží nová část stezky u Třeboně. Jde o rozšíření stávající trasy z lázeňského města na Starou Hlínu směrem na Stříbřec. Úsek stezky měří sice jen něco přes 200 metrů, jeho hlavním účelem je ale zvýšení bezpečnosti. Díky tomuto napojení už totiž cyklisté nemusí přebíhat rušnou silnici vedoucí z Třeboně na Jindřichův Hradec.

Nová část stezky u Třeboně je hotová. | Video: Jana Urbanová

Původně stezka začínala v Třeboni v lokalitě Na Kopečku a lidé se po ní dostali bezpečně až do Staré Hlíny, tam ale cesta skončila a cyklisté mířící na Stříbřec museli pokračovat dál přes frekventovanou silnici. Změnit to měla právě stavba nového napojení. „Stezka vede pod mostem, směrem na Hvízdalky, což je místní část Staré Hlíny a dále se dá pokračovat na Stříbřec. Je to taková bezpečná cesta pro všechny cyklisty i turisty, kteří tak už nemusí překonávat frekventovanou silnici I/34 a dostanou se pod ní pohodlně na druhou stranu. Věřím, že stezku nebudou využívat jen návštěvníci, ale i místní,“ řekl starosta Třeboně Jan Váňa. Nová trasa dostala hned tři druhy povrchů.

„Stezka je dlouhá asi 230 metrů a v šíři má dva a půl metru. Povrch je rozličný, část cesty pokryl asfalt, úsek pod mostem je zhotovený z kamenných odseků a zbytek v mlatové podobě. Vysoutěžili jsme i poměrně slušnou cenu, stavba vyšla na necelé 2 miliony 300 tisíc korun včetně DPH,“ pochlubil se Jan Váňa. Okolí stezky navíc lemuje pětice nově vysázených dubů.

Venkovní aquapark v Hradci přivítal první návštěvníky. Areál měli jen pro sebe

Nové napojení frekventované stezky začali stavbaři budovat letos 8. dubna a hotovo mělo být na konci června. Firma ale zvládla práce dokončit o tři týdny dříve a nová cesta tak už může soužit svému účelu. Na stezce mezi Třeboní a Starou Hlínou se v sezóně za den vystřídají stovky cyklistů. Někteří ale netuší, že mohou rušnou silnici bezpečně podjet a ze zvyku stále vyjíždí mezi auta. „Vůbec jsem si nevšiml, že je tady nějaká nová cesta, automaticky jedeme nahoru k silnici, jak jsme zvyklí. Jezdíme do Třeboně na kola každý rok a loni tu žádná stezka ještě nebyla,“ řekl Deníku jeden z projíždějících cyklistů Petr Beneš, který se spolu s přítelkyní chystal převést kola přes hlavní tah a pokračovat na Stříbřec.

Třeboň platí za ráj cyklistů a město se jim snaží vyjít vstříc, aby mohli po regionu cestovat bezpečně. V plánu má proto v následujících letech další napojení. „Rádi bychom se do budoucna dostali ze sídliště Gigant ve směru na Prahu na Rožmberk, tam je to ale komplikovanější, protože nám stojí v cestě jednak dráhy, jednak Zlatá stoka, která je národní kulturní památkou a také tam nemáme všude svoje pozemky, takže tam bude poměrně hodně problémů,“ nastínil třeboňský starosta Váňa s tím, že jejich řešení si vyžádá delší dobu.