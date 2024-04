Třeboň přijme během krátké doby další dědictví. Zatímco některá města a obce se s podobnou situací ve své historii vůbec nepotkají, Třeboň ji zažívá už podruhé během dvou let.

Lázeňské město Třeboň přijme dědictví už podruhé během dvou let. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili přijetí pozůstalosti po muži z Jindřichova Hradce. Městu odkázal automobil a finanční prostředky na dvou účtech. Třeboň přitom už loni získala z pozůstalosti byt a část peněz.

V aktuálním případě Třeboň oslovila notářka z Jindřichova Hradce s tím, že vede řízení o pozůstalosti, kde je město dědicem veškerého majetku. Závěť sepsal obyvatel Jindřichova Hradce, který zemřel v obci Studená. Nejdříve ale bude nutné vypořádat jeho finanční závazky.

„Pokud vím, tak řádově jde o nějaké nižší tisícikoruny za nájem a zaplacení výdajů souvisejících s pohřbem. Pasiva jsou tedy zanedbatelná. Co se týká aktiv, je tam dodávka Peugeot Boxer a peníze na dvou účtech, jeden evidovaný v České republice a druhý v Rakousku. Hodnoty vkladů zatím nevíme, notářka nám řekla, že až zastupitelé schválí přijetí dědictví, bude se dále pokračovat a zjišťovat zůstatky na obou účtech,“ přiblížil další vývoj starosta Třeboně Jan Váňa a dodal, že zastupitelé města přijetí pozůstalosti nakonec schválili s dodatkem, že pokud by pasiva převyšovala aktiva, bude město pasiva hradit pouze do výše aktiv.

„Je to samozřejmě milé, že se Třeboň stala podruhé v takto krátké době dědicem. Tento pán navíc s Třeboní neměl nic společného, nikdy tu ani nebydlel, o to více mě to překvapuje. Byl to poměrně bohatý člověk, který vlastnil několikapatrový dům v Panské ulici v Jindřichově Hradci a měl i nějaký hotel. Tento majetek ale už dříve prodal,“ upřesnil třeboňský starosta Váňa. O dalším pokračování dědického řízení bude radnice informovat.

Tři miliony a byt

Loni na jaře Třeboň na základě jiné závěti získala byt a částku zhruba tři miliony korun. Velkorysý odkaz věnovala městu po své smrti obyvatelka Třeboně Eva Ryndová. Nebyla sice rozenou občankou, ale do města se přestěhovala a v závěti uvedla, že v Třeboni strávila mnoho spokojených let svého života. To bylo i důvodem, proč městu byt a finance odkázala. Získanou nemovitost teď město spolu s dalšími byty nabízí k prodeji.

„Jde o panelový byt kousek od centra. Aktuálně prodáváme spolu s tímto celkem čtyři byty, které jsou prázdné. Když jsme tyto prostory nabízeli k pronájmu, bylo těžké najít nějakého zájemce. Proto jsme se rozhodli byty prodat za poměrně příznivé ceny, aby si je lidé mohli pořídit do svého vlastnictví,“ řekl starosta Třeboně.

Štědrost ženy, která městu jeden z bytů darovala chce město připomenout například formou cedulky na domě, kde bydlela nebo pamětní desky. Eva Ryndová ale nemyslela jen na své milované město. Dalších 300 tisíc korun totiž odkázala například také nadaci Olgy Havlové, která podporuje organizace pomáhající lidem se zdravotním postižením, opuštěným dětem, nemocným a starším občanům se začleněním do společnosti.