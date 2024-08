Jak informovala tajemnice třeboňského úřadu Petra Pikna Jánská, město Třeboň už dlouhodobě pořádá známý a oblíbený Jihočeský festival zdraví, který spadá coby aktivita do projektu Zdravá města. „Letos se uskuteční už třináctý ročník. Jako jedna z aktivit každého ročníku je vždy pořádána charitativní sbírka na podporu vybrané osoby či subjektu. V minulých ročnících se tak pomohlo Mirkovi, který je autista, malému Adámkovi, který má Downův syndrom, Domovu seniorů v Třeboni, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík či konkrétním rodinám s handicapovanými dětmi,“ vyjmenovala tajemnice.

Místostarostka města a hlavní koordinátorka projektu Zdravé město v Třeboni Jana Grammetbauerová doplnila: „Vhodný příjemce pro tento ročník je vybrán a schválen Komisí Zdravého města. Bude jím Hospicová péče sv. Kleofáše.“

Charitativní sbírka se odehraje formou pokladniček. Zájemci budou moci přispět do pokladničky, která bude umístěna v Turistickém informačním centru v Třeboni na Masarykově náměstí a na podatelně Městského úřadu Třeboň, a to v termínu od 2. do 14. září.

„Poslední den sbírky se pak pokladnička přesouvá přímo na stánek festivalu. Z rozpočtu města budou zakoupeny od chráněných a sociálně terapeutických dílen z Třeboně a okolí dárkové předměty, které si návštěvníci mohou za jednotnou cenu 50 Kč za kus v rámci festivalu zakoupit,“ doplnila tajemnice s tím, že se jedná o další možnost, jak do sbírky přispět.

„Doufám, že i letos se nám podaří festival zrealizovat a že vybereme dostatečně vysokou částku pro to, abychom pomohli někomu potřebnému. Ráda bych všechny pozvala do Třeboně na náš festival, který se letos uskuteční 14. září.“ doplnila místostarostka Jana Grammetbauerová.

Program festivalu zveřejní město s blížícím se termínem konání na svém webu www.itrebon.cz.