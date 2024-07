Vytíženost kruhového objezdu s kapry je velká především proto, že leží přímo na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Velká část vozidel navíc míří i do centra Třeboně. Nejhorší situace bývá na kruhové křižovatce během letních prázdnin, kdy se lidé přesouvají na dovolené. Auta se v místě kumulují hlavně v pátek v odpoledních hodinách. „Jedeme s rodinou z Českých Budějovic na víkend do Hustopečí. Stáli jsme v koloně před kruháčem skoro až u benzínky, ale naštěstí to docela odsýpalo a kolona pozvolna popojížděla,“ řekl Deníku na konci minulého týdne řidič Martin Křížek, který zastavil na nákup u jednoho z třeboňských obchodů.

Údaje Ředitelství silnic a dálnic za rok 2020 ukázaly, že kruháčem s kapry projelo průměrně 12 000 vozidel denně. Celkový denní průměr všech projíždějících aut se navíc mezi roky 2010 a 2020 zvýšil přibližně o 16 procent. Rostoucí dopravní zatížení by měly zmírnit plánované úpravy.

„V rámci stavebních úprav by mělo dojít k rozšíření okružní křižovatky o dva takzvané bypassy, což jsou zjednodušeně řečeno samostatné odbočovací pruhy. Ty budou nově vybudovány ve směru z Českých Budějovic do města a dále pak z ve směru z města na Jindřichův Hradec,“ popsal plánované změny Adam Koloušek z ŘSD v Českých Budějovicích a dodal, že v současné chvíli je dokumentace ke stavbě už téměř hotová. „Pokud by vše probíhalo podle předpokladů, chtěli bychom přestavbu kruhového objezdu realizovat během příštího roku. V ideálním případě by akce měla proběhnout ještě před zprovozněním stavby lišovského obchvatu,“ dodal. Obchvat Lišova má začít sloužit řidičům ve druhé polovině roku 2025.

Lidé budou lépe vjíždět do města

Po úpravách kruhového objezdu volá vedení lázeňského města už několik let. Třeboňský starosta Jan Váňa řešil s Ředitelstvím silnic a dálnic návrhy na novou podobu křižovatky. Nakonec zvítězila varianta právě samostatných odbočovacích pruhů. „Myslím si, že to Třeboňákům velmi pomůže, obzvlášť pokud jde o připojovací pruh od Budějovic. Pokud se tam v odpoledních hodinách budou tvořit fronty, místní budou moci najíždět přímo na Třeboň,“ řekl Deníku už dříve Jan Váňa. Snahou podle starosty bude, aby se práce na úpravách kruhové křižovatky dělaly bez jejího uzavření.

Současně se stavbou nových bypassů ke kruhovému objezdu plánuje ŘSD výstavbu protihlukové stěny podél silnice 1/34 na příjezdu od Českých Budějovic. Nahradí tu stávající, která už je ve špatném stavu. „Jedná se o stavbu protihlukových stěn z neprůhledných betonových soklových panelů a panelů s absorbérem. Konstrukce stěny je tvořena ocelovými sloupy, které jsou založeny do železobetonových pilot. Součástí návrhu protihlukových stěn jsou také odvodňovací žlaby, které se nacházejí podél protihlukových stěn. Odvodňovací žlaby budou betonové,“ upřesnila tajemnice třeboňského úřadu Petra Pikna Jánská. Záměr stavby už schválili třeboňští radní. Náklady se stavbou spojené bude hradit ŘSD.