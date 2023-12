V rámci průzkumu se hodnotila kritéria jako zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení, vzdělání, služby nebo vztahy. Ve srovnání s celorepublikovou konkurencí je Třeboň na deváté pozici se souhrnným indexem kvality života v hodnotě 6,53. V rámci Jihočeského kraje pak městu patří dokonce první příčka. “Dělá mi to radost, nemyslím si, že by to byla zásluha jen radnice, Třeboň má úžasnou dispozici v podobě přírody a je to lázeňské město. Máme tady základní i střední školy, dva vědecké ústavy a spoustu dalšího. Snažíme se město co možná nejvíce vylepšovat. Investice, které se u nás ročně dělají jak to infrastruktury, tak i do rozvoje turistického ruchu, jsou oproti ostatním městům mimořádně velké,“ poznamenal starosta Třeboně Jan Váňa. Podle jeho slov je město výjimečné i po stránce úřadů. „V Třeboni máme každý den úřední hodiny. Nejsou to jen dva nebo tři dny v týdnu, ale všechny pracovní dny, kdy k nám mohou lidé chodit a řešit svoje problémy nebo běžnou agendu, jako jsou přepisy aut, pasy nebo občanské průkazy,“ připomněl starosta Váňa. Další výhodou bydlení v Třeboni jsou odpady zdarma. Nová vyhláška, která zrušila placení poplatku za svoz odpadu, platí od roku 2019.