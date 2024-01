/VIDEO/ Nový rok 2024 přivítala Třeboň 1. ledna slavnostním ohňostrojem. Město světelnou show uspořádalo navzdory doporučení ministerstva vnitra. Vít Rakušan žádal starosty, aby od petard upustili vzhledem k tragické střelbě na univerzitě v Praze. Zatímco například v Jindřichově Hradci ohňostroj zrušili, Třeboň se rozhodla už více než dvacetiletou tradici nepřerušit.

Novoroční ohňostroj na náměstí v Třeboni sleduje každoročně téměř 10 tisíc lidí. | Video: Jana Urbanová

Tisícovky lidí se do lázeňského města začaly sjíždět už hodinu a půl před začátkem ohňostroje a parkoviště se rychle plnila. Čas do začátku slavnostní podívané vyplnila svou hudbou kapela Třeboňská 12. Úderem 18 hodiny pronesl krátkou řeč k příchozím starosta. „Přál bych si, abychom do nového roku vstoupili s novou energií, optimismem a nadějí. Přeji vám vážení přátelé hodně zdraví, štěstí a všechno nejlepší v roce 2024,“ vzkázal starosta Třeboně Jan Váňa a poté už následoval zhruba desetiminutový ohňostroj, který sledovalo zaplněné Masarykovo náměstí.

Letos se velkolepá show nesla na motivy hudby norského skladatele Thomase Jacoba Bergensena. Režisérem světelného představení byl už tradičně Milan Bauer z českobudějovické firmy CB Destrukce. Ohňostroj byl odpalován elektronicky. Každoročně si ho nenechá ujít až deset tisíc lidí.