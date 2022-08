"Je to tu krásné, všechno je tam, kde má být. Já osobně jsem nejradši za skatepark, budu tady jezdit na koloběžce. Mohli to tu ale udělat už dřív," zhodnotil areál dvanáctiletý Honza z Třeboně. Vznik sportoviště ale chválí i starší generace. "Je moc hezké, že to město pro mládež udělalo. Mladí ve městě neměli žádné vyžití kromě malého prostoru u Kauflandu a tady se teď budou moci vyřádit. Hlavně, aby se k tomu děti dobře chovaly a nezničily to," poznamenala obyvatelka města paní Vlasta, která chodí kolem areálu často venčit psa.

Zdroj: urbanová jana

Radnice se pro stavbu sportovního parku rozhodla teprve loni před Vánoci. Na jaře letošního roku věci nabraly rychlý spád. "V dubnu jsme vysoutěžili zhotovitelskou firmu, která někdy v polovině měsíce převzala staveniště. Dnes máme 23. srpna a je to hotové," připomněl starosta Třeboně Jan Váňa.

Všechny sportovní prvky Aktivity parku budou pro veřejnost volně přístupné zdarma. "Hřiště má svůj provozní řád, který upravuje otevírací dobu. Slíbili jsme i majitelům hotelu Regent, že se budeme pohybovat do osmi hodin večer a poté se hřiště bude uzavírat. Sportovní plocha navíc není osvětlená," upozornil starosta Jan Váňa. Děti do deseti let musí být v areálu s doprovodem, u starších dětí je pak sportování na vlastní riziko.

Zdroj: urbanová jana

Stavba vyšla přibližně na 23 milionů korun bez DPH. Radnici se na nový sportovní areál podařilo získat dotaci 8 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.