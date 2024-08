Mrtvá těla ryb denně připlouvají také na oblíbenou pláž Ostende. „Začalo to už někdy v půlce srpna, ale teď ke konci se to zhoršilo. Uhynulé ryby průběžně sbíráme a následně voláme rybářům, kteří si pro ně přijedou. Hlásí nám je i návštěvníci. Neřekla bych, že je to něco výjimečného, jednou za několik let se to děje,“ komentovala současný stav provozní areálu Zuzana Plucarová. Zelenější vody se podle ní návštěvníci nebojí. „Ke konci srpna to je běžné. Když to srovnám se sousedním Opatovickým rybníkem, tak máme vodu dobrou a lidé z kempu se chodí koupat sem k nám. Je tady pískový břeh a voda tu byla vždycky čistější,“ dodala.

Ani podle vyjádření třeboňských rybářů nejde o žádný katastrofický scénář a situace s úhynem ryb se opakuje téměř každý rok.

„V těchto tropických dnech dochází k velkému prohřevu vody a ryby proto mají nedostatek kyslíku. K podobným úhynům bohužel na našich rybnících v současné době dochází a rybáři tomu nedokáží nijak zabránit. Mrtvé kusy se snažíme průběžně odstraňovat, víc dělat nemůžeme,“ řekl Deníku Josef Malecha, předseda představenstva Rybářství Třeboň. Hladina rybníka je také v současné době přibližně o 35 centimetrů nižší, než je normální stav.

Kvalitu vody ve Světě dlouhodobě sleduje i Botanický ústav Akademie věd v Třeboni. Výsledky srpnového monitoringu ale nejsou dobré. „Ve velkém množství se tam vyskytuje tropická invazivní sinice Cylindrospermopsis raciborskii, která je producentem řady toxinů například saxitoxinu. To je vůbec nejúčinnější jed, o kterém se dokonoce uvažovalo do biologických bomb. Určitě bych proto nedoporučoval koupání dětem, které se během plavání většinou napijí vody a nekoupal bych v této vodě ani psy,“ apeloval vědecký pracovník Jaromír Lukavský s tím, že lidé by se po koupání měli řádně osprchovat a umýt si i vlasy, kde se sinice drží.