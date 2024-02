Na modernizaci sportovní haly u lázeňského domu Aurora už jsou z rozpočtu schválené peníze zastupiteli. Podle starosty lázeňského města ale připravených 120 milionů možná stačit nebude. „Naše sportovní hala z osmdesátých let je opravdu pěkná, ale konstrukčně, především z pohledu statiky, nešťastná. Takže střecha je třeba nová, zateplení, vytápění, vzduchotechnika, palubovka, rozvody a podobně. Bude nás to stát hodně peněz a přitom hala jako taková zajímá možná deset procent občanů, ale udělat to prostě musíme,“ vysvětlil starosta Třeboně Jan Váňa s tím, že se radnice zkusí ucházet o dotace na stavbu. „Ty možnosti jsou dost omezené. V podstatě bychom mohli něco dostat od Státního fondu životního prostředí na zateplení. Tam ale musíme splňovat jejich podmínky, například co se týká obnovitelných zdrojů energie. Takže plánujeme nějaká tepelná čerpadla a fotovoltaiky na střeše vstupní haly. Další možnost je Krajský investiční fond, ten také zkusíme,“ vyjmenoval možné finanční zdroje Jan Váňa.