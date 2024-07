Rušno bylo také v centru města, na zámku nebo hrázi rybníka Svět, kudy proudily davy. Lidé si užívali i vyhlídkové plavby lodí Petr Vok a zaplněný byl také oblíbený autokemp u Opatovického rybníka.

Masarykovo náměstí se proměnilo v jedno velké mraveniště a najít tu volné místo na zahrádce některé z restaurací a kaváren chtělo velkou trpělivost. Dlouhé fronty se stály také na zmrzlinu. „Tenhle víkend je to šílené a bude to tak celé prázdniny. Měla bych být za turisty ráda kvůli tržbám, ale lidsky říkám, co je moc, to je moc. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale někteří lidé, kteří sem jezdí na kola, si neuvědomují, že jsou tu jen na návštěvě a chovají se k nám místním arogantně. To je ale dlouhodobý smutný trend,“ řekla Deníku jedna z místních podnikatelek, která nechtěla být jmenována.

S rodinou si přijel užít prodloužený víkend ze středních Čech Luděk Hromada. „Máme sebou kola a jezdíme na pohodu. Je to tu sice docela přelidněné, ale když chcete jezdit i s malými dětmi, které nemůžete hnát do kopců, tak je Třeboňsko ideální. Snažíme se využívat hlavně cyklostezky, ale ne vždycky to jde,“ poznamenal turista. Město pro cyklisty otevřelo v minulém měsíci novou část stezky, která vede pod hlavní silnicí I/34 ze Staré Hlíny na osadu Hvízdalka. Lidé, jedoucí na Stříbřec, tak už nemusí přebíhat mezi auty a dostanou se pohodlně na druhou stranu.