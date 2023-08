Sobota byla v Třeboni ve znamení zelené. Masarykovo náměstí patřilo po celý den tradiční akci Myslivecká Třeboň. Zaplněné Masarykovo náměstí čekal nabitý program na pódiu včetně mysliveckého tržiště i gastronomických specialit. Nechyběla ani doprovodná hudební vystoupení. Akce má za úkol přiblížit myslivost veřejnosti a přilákat nové zájemce.

Myslivecká slavnost má v Třeboni už jedenáctiletou tradici | Video: Jana Urbanová

Myslivecká slavnost má ve městě už jedenáctiletou tradici a koná se pravidelně každou druhou srpnovou sobotu. „Začínáme vždy ukázkami trubačů, dále je tady hodina plemen loveckých psů, ukázky vábení zvěře, sokolnictví, zároveň představíme živého jezevce Kubíka, kterého vlastní jeden z našich členů a vystoupí také pan Zobl, který je mistrem světa v ovládání honáckého biče a revolveru. Na závěr programu zahraje kapela Šumavská osmička,“ vyjmenoval zajímavosti z programu Jiří Kasina, šéfredaktor pořádajícího časopisu Myslivost, který letos slaví 100 let. Myslivecké akci se v průběhu let přizpůsobili i třeboňští podnikatelé v pohostinství, kteří v době jejího konání servírují hostům zvěřinová jídla nebo speciální zelenou mysliveckou zmrzlinu.

Pozornost návštěvníků vždy přitahují ukázky vábení zvěře. Na pódiu předvedl své umění i Petr Novák z Chvalšin. „Chodím si do lesa povídat s jeleny. Nejtěžší je poznat, co troubí, aby člověk věděl, jak má odpovídat. Pokud je to hledající jelen, tak je nesmysl na něj troubit hledajícího jelena. Nástrojů na vábení je veliké množství, naši předkové používali cylindr z petrolejové lampy, stvol bolševníku nebo mušli tritonku. Doménou je dnes volský roh, který je ale finančně náročný a křehký. Já používám trojdílnou řevnici z plastu, kterou vyrábí rakouská firma,“ přiblížil svůj koníček. Vábení jelenů se Petr Novák věnuje dlouhých 33 let.

Největší atrakcí mysliveckého dne byl ale ochočený jezevec Kubík. Nadšené byly hlavně děti, které si roztomilého chlupáče chtěly pohladit. Ke svému současnému majiteli se Kuba dostal přes záchrannou stanici, kam ho lidé přinesli jako mládě zbytečně odebrané z volné přírody. „Kubíčkovi je šest roků a je to s ním v podstatě stejné jako s fretkou. Jezevec je velká lasicovitá šelma, která potřebuje zaměstnat, ale jinak je to mazlík. Doma má svojí voliéru. Můžete ho vidět i v několika filmech nebo pořadech České televize, běhá v lese běžně na volno a na zavolání přijde podobně jako pes,“ popsal soužití s jezevcem majitel Jan Šlosar s tím, že Kubík je typický všežravec, nejvíce prý ale miluje přezrálé švestky a hroznové víno.

Mysliveckou slavnost v Třeboni si nenechaly ujít stovky lidí, ať už z řad zkušených myslivců nebo i laiků. S českým fouskem Hermínou, které jsou teprve dva a půl měsíce dorazila Karolína Šnajdarová z Vodňan. „Jsem tu, abych Hermínu socializovala a zároveň získala nějaké další informace k myslivosti. Hodně chodíme na čundry a jsme často v lese, jako malá jsem navštěvovala i skauta. Je mi trochu líto, že jsme u nás ve městě neměli žádný myslivecký kroužek. Praděda byl myslivec a já bych chtěla obnovit rodinnou tradici, která zanikla,“ vysvětlila Karolína důvody, proč se v budoucnu chce věnovat myslivosti.