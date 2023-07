Již brzy se v Třeboni sejdou špičky klasické hudby, swingu a jazzu. Ve dnech 11. - 15. července rozezní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna hned několik míst historického centra města. Vystoupí Talichovo kvarteto, sopranistka Eliška Weissová, Filharmonie Hradec Králové, PhilHarmonia Octet, Jan Smigmator & Tonya Graves v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, Jiří Stivín a další.

Eliška Weissová | Foto: Archiv festivalu Třeboňská nocturna

„Těší nás, že se festival vrací po covidových letech v plné síle. Jubilejní ročník se navíc rychle blíží vyprodání. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové umělce. Eliška Weissová okouzlila Vídeňskou státní operu coby Kostelnička, nejinak tomu jistě bude v roli Cizí kněžny příští rok. Talichovo kvarteto i Jan Smigmator si podmanili Carnegie Hall v New Yorku. Uznávaný hobojista Vilém Veverka se vrací na Nocturna již potřetí, tentokrát s PhilHarmonia Octet. Tím výčet skvělých umělců zdaleka nekončí. Co večer, to výjimečný umělecký zážitek v architektonicky zajímavých prostorách,“ přibližuje program ředitelka festivalu Irma Mrázková.

Zdroj: Youtube

Třeboňská nocturna tradičně zakončí sobotní pocta pěvkyni Emě Destinnové. Tentokrát v podání sopranistky Elišky Weissové, slovenského barytonisty Daniela Čapkoviče a Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého. „Jsem poctěna, že mohu na tomto koncertu, který je věnován této úžasné umělkyni, vystoupit," říká v rozhovoru Eliška Weissová.

Na podzim minulého roku prolétla mediálním prostorem zpráva “Včera se ve Vídni zrodila hvězda”. Vaše pojetí Janáčkovy Kostelničky uchvátilo, zpívala jste ji v devíti produkcích, poprvé již ve třiceti letech. Nechala jste se slyšet, že každý rok přistupujete k interpretaci role jinak.

Myslím, že Kostelnička je jedna z velmi náročných rolí, kterou každá pěvkyně interpretuje jinak. Emocionální stránka role je tady velmi zásadní a každá pěvkyně vyjadřuje své pocity zcela osobitě. Vývoj této role není u konce a myslím, že vlastně nikdy nebude. Každé představení je jiné, jedinečné a vždy nacházíte nové a nové možnosti interpretace. A tohle dělá tuto roli zcela jedinečnou a výjimečnou. Tedy alespoň pro mě.

Francie, Německo, Anglie, Polsko, Slovensko, Omán i Abu Dhabi, na kterou ze zahraničních scén vzpomenete?

Vzpomínám na všechny scény velmi ráda. Samozřejmě debut ve Vidni je pro mě nezapomenutelný.

V roce 2018 jste vystupovala v Její pastorkyně také v Českých Budějovicích, vystupovala jste v Českém Krumlově, jste držitelkou Jihočeské Thálie 2018, do kraje se tedy vracíte poněkolikáté. Co vy a jižní Čechy?

Mám je moc ráda a v Jihočeském divadle jsem hostovala s nadšením. Ať už v oblíbené roli Azuceny nebo v Kostelničce, za kterou jsem právě získala Jihočeskou Thálii, čehož si velmi vážím.

V jednom rozhovoru jste řekla, že jste věčně nespokojená perfekcionistka, jinde, že jste tvrdohlavý Kozoroh a ten, i když se mu něco nepodaří, se zvedne ze země a znovu sám sebe přesvědčí, že to zvládne. Prozradíte, která role vám připadala nejtěžší?

Myslím, že za jednu z nejtěžších pro můj hlas zatím považuji Abigaille z Verdiho opery Nabucco.

Ohromili Carnegie Hall v New Yorku, teď míří do Třeboně na nocturna

Často vystupujete i ve Wagnerových dílech. Prozradila byste svou oblíbenou wagnerovskou inscenaci?

Určitě inscenace Lohengrina v Národním divadle Praha v režii Kathariny Wagner, ale také inscenace Tristana a Isoldy v Severočeském divadle Ústí nad Labem v režii Andrey Hlinkové.

Měla jste v uplynulých letech čas na vaše další koníčky, housle či malování? Stíháte třeba během svých vystoupení v zahraničí návštěvu galerií?

Bohužel čas na další koníčky moc nezbývá, ale galerie se někdy podaří.

Roku 2000 jste získala čestné uznání na pěvecké soutěži Emy Destinnové v Českých Budějovicích, na Třeboňských nocturnech budete vystupovat právě v programu slavné pěvkyni zasvěceném…

Domnívám se, že každá pěvkyně má vztah k umění paní Destinnové. Byla to mimořádná pěvkyně obrovských kvalit a jsem poctěna, že mohu na tomto koncertu, který je věnován této úžasné umělkyni, vystoupit.

Pokud byste měla uvést jednu árii která na letošních nocturnech zazní, která by to byla?

Nejbližší árie i role je Libuše a právě proto koncert zahajuji její vstupní árii a končím Proroctvim Libuše.

Anna Mašátová

Program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna 2023



11. 7. 2023, 19.30 Konírna státního zámku Třeboň

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Talichovo kvarteto

Lilian Lefebvre (FR) – klarinet // (vítěz MHS Pražské jaro 2022)



12. 7. 2023, 19.30 Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Daniel Matejča – housle

Jan Schulmeister – klavír



13. 7. 2023, 19.30 Malé nádvoří státního zámku Třeboň

PhilHarmonia Octet



13. 7. 2023, 22.00 Tunel music bar, Třeboň

Jiří Stivín – flétny, saxofony a Jaroslav Šindler – kytara



14. 7. 2023, 19.30 Nádvoří Městského úřadu Třeboň

Rozhlasový Big Band Gustava Broma / Vlado Valovič – dirigent

Jan Smigmator & Tonya Graves



15. 7. 2023, 17.00 Divadlo J. K. Tyla, Třeboň PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ

Karel Dohnal – Harlekýn



15. 7. 2023, 19.30 Nádvoří Městského úřadu Třeboň POCTA EMĚ DESTINNOVÉ

Eliška Weissová – soprán

Daniel Čapkovič (SK) – baryton

Filharmonie Hradec Králové / Jan Chalupecký – dirigent