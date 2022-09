Drtivou většinu studentek třetího věku tvoří ženy, najdou se ale i jednotky mužů. "Přijímáme od 55 let výše, naši studenti většinou dříve chodili do lidových škol umění nebo je to jejich celoživotní koníček a teď si plní sen. Nejstarším studentům u nás je kolem osmdesáti let," poznamenal ředitel třeboňské ZUŠky s tím, že dveře školy jsou otevřené každému seniorovi. "Hlásí se k nám většinou činorodí lidé, kteří chtějí čas trávit smysluplně a je vidět, že jim umění dává jiskru. Mimo diplomu získají řadu nových zkušeností, nápadů, ale i nová přátelství. Místo toho, aby dámy chodily na kávičku, tak se u nás rozvíjejí," zavtipkoval Matouš Řeřicha.

Vzdělávání pro seniory pravidelně navštěvuje také Vlasta Kamišová ze Suchdolska. Ve středu se přihlásila na další obor. "Kdysi sem chodil můj zesnulý bratr, který tu učil na akordeon. Motivací byl pro mě i dobře strávený čas v důchodu a zkusit si své limity, jestli člověk stále něco umí, kdysi jsem třeba ráda malovala. Studuji tady výtvarnictví, psaní a přihlásila jsem se na tanec, protože mě muzika zvedá ze židle a hudbu si pouštím i na počítači," přiblížila jedna ze studentek a přiznala, že ráda poslouchá Richarda Müllera. Studium jí kromě osobního rozvoje přineslo i nová přátelství. "Když je člověk starší, tak se mu moc líbí, když je v kolektivu, protože se stářím přichází samota a cokoliv ho vtáhne do kolektivu, tak je dobře," dodala paní Vlasta.

Senioři se scházejí na vyučování nejen v Třeboni, ale i na pobočkách školy v Českých Velenicích, Suchdole nad Lužnicí i Lomnici. Vzdělávání III. věku na třeboňské ZUŠce úspěšně funguje už od roku 2016. Projekt probíhá za finanční podpory Jihočeského kraje.