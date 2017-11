Třeboňské divadlo ožije s Fantomem

Třeboň - V předvečer Noci divadel třeboňské divadlo navštíví Fantom.

Divadlo J. K. Tyla v Třeboni.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Výjimečný zážitek si na páteční večer připravili pro návštěvníky v třeboňském Divadle J. K. Tyla na Masarykově náměstí. Poprvé v nově zrekonstruovaném divadle se tady odehrají speciální komentované prohlídky nazvané „Fantom divadla – Příběh ožívá“.

Miloslava Jelonková z třeboňského odboru kultury a cestovního ruchu, která má společně se svými kolegy toto představení "na svědomí", vysvětluje, že Fantom je vlastně tajemný duch třeboňského divadla. "Je to ten, který tahá za nitky osudů. Ten, který ví a může vyprávět příběh o lásce, touze a vášni k umění, příběh historie i současnosti," naznačila, co v pátek večer čeká na ty, kteří se do divadla vypraví. Jedná se o představení, jehož základem je komentovaná prohlídka, ale zároveň se při ní rozehrávají různé scénky, které doprovází autorská hudba kolegy Miloslavy Jelonkové Michala Pecha.

„Hlavní roli ale hraje divadlo samotné,“ říká. Příchozí tak budou moci okusit jedinečnou atmosféru nejen v hledišti, ale i na scéně a v zákulisí a stanou se v podstatě součástí příběhu. Netradiční kostýmované prohlídky historického divadla J. K. Tyla jsou na programu v pátek v 17, 190 a 21 hodin.

O den později, v sobotu 18. listopadu, pak bude možné od 18 do 22 hodin nahlédnout do všech prostor Divadla J. K. Tyla i loutkového divadla. V 18 hodin začne pohádka místních ochotníků O dvou ježibabkách a se Spolkem třeboňského loutkového divadla si mohou zájemci vyzkoušet vodění loutek.