Jak objasnil třeboňský starosta Jan Váňa, zahrnuje původní investice výstavbu nové kuchyně a jídelny a rekonstrukci 46 pokojů, kterých je dohromady víc než sto. Kromě toho bude odstávka lázní znamenat pro město výpadek příjmů z jejich nájmu. „Proto uvažujeme, že by se během odstávky rekonstruovaly všechny pokoje najednou. V minulosti už se dokončil nový balneo provoz a měli bychom prakticky nové lázně,“ uvažoval starosta.

O tomto postupu by mělo definitivně rozhodnout třeboňské zastupitelstvo na jednání v dubnu. Ušetřila by se tím další odstávka lázní nutná pro rekonstrukci zbývajících pokojů a s ní spojené ztráty v příjmech města. „Na druhou stranu by se tím zvýšily současné náklady na více než 170 milionů korun,“ vypočetl Jan Váňa.

Nová ředitelka lázní se bude muset v obou případech vypořádat s technickými problémy náhradního provozu. Město předpokládá ubytování klientů ve smluvních penzionech a jejich dopravu, stravování a odléčení v lázních Aurora.