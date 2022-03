Tradice velikonočního kapra v Česku sahá až do středověku. V posledních letech ale zájemců o ryby ubývá. „České Velikonoce už nejsou to, co bývávaly. Dříve se tomu říkalo malé Vánoce, teď ale tradice upadá a je to spíše symbolické. Dochází k poklesu zájmu a vše drží export, který je až 75 procent,“ upřesnil Rudolf Provázek, předseda představenstva společnosti Fish Market. Kromě českých domácností poputuje třeboňský kapr i na jídelní stoly například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku.

Ceny ryb na velikonoční stůl letos mírně vzrostou. Rybářům totiž výrazně stouply náklady na krmení ryb i dopravu. „Budeme muset v následujících týdnech zdražit rybu v řádech několika procent. Snažili jsme se cenu držet, ale zdražuje všechno a my už nejsme schopni držet současné ceny,“ zdůvodnil Zdeněk Eisert. Během výlovu je možné koupit si živou rybu na sádkách v Třeboni za 88 korun za kilogram.

Opatovický rybník se loví do středy. Jarní výlovy menších vodních ploch na Třeboňsku budou pokračovat ještě následující tři týdny.