Starosta Jan Váňa vyzdvihl, že rozpočet byl schválen devatenácti hlasy z třiadvaceti a celý proces se obešel bez dlouhých debat. „Naopak došlo i na slova chvály. Ale na druhou stranu je nutné říci, že zhruba polovina výdajů směřuje do rozvoje města a celkově jsou jeho položky vyvážené,“ míní. Vysvětlil také, proč k projednání a schválení rozpočtu došlo až v novém roce. „Děláme to tak vždy. Máme již uzavřené účty a známe zůstatek. Můžeme tudíž rozpočet schválit s určitou mírou přesnosti a zapracovat do něj i zmíněný zůstatek. Navíc provizorium na prvních pár týdnů nás nijak nebrzdí,“ tvrdí starosta.

Že v minulosti nebývalo tak hladké schvalování rozpočtu v Třeboni zcela běžné, připomněl i Zdeněk Mráz z opoziční ČSSD. „Byly doby, kdy se jednání protáhlo i přes půlnoc,“ poznamenal. Sám letošní rozpočet podpořil a kvituje, že po několika letech, kdy byl rozpočet zaměřen hodně na lázně, ten letošní je více pro místní občany. „Už v předchozích pár letech jsem ale rozpočet podpořil. Připadá mi hloupé zdržovat se hlasování nebo být proti, když v rozpočtu nacházím i věci, i když ne všechny, které bychom chtěli dělat i my. Nechtěl bych být opozicí, která se jen z principu vyjadřuje ke všemu negativně,“ vypověděl Zdeněk Mráz.

Sestavování rozpočtu prošlo několika etapami. Nejdříve bylo potřeba vyčíslit plánované investice v rámci rozvoje města, k nimž se přičetly již rozpracované akce z předchozího roku, které ještě nebyly dofinancované. „Tím jsme se dostali k částce přibližně 220 milionů korun na stavební investice,“ uvedl starosta Jan Váňa.

V další fázi pak přišly na řadu příjmy. Třeboň podle slov Jana Váni dostává od státu asi 177 milionů v případě daňových příjmů, u těch nedaňových je to 111 milionů. „Jedná se hlavně o příjmy z nájmů společností města, bytového fondu, nebytových prostor a transfery asi 61 milionu. To jsou dotace a příspěvek státu na výkon státních agend,“ objasnil a dodal, že v rámci rozpočtu může dojít také k použití prostředků, které zůstaly ke konci roku na účtu. „V našem případě to bylo asi 115 milionů korun,“ říká.

Běžné výdaje v Třeboni vyčíslili na přibližně 219 milionů korun. Starosta doplnil, že pro neočekávané výdaje je počítáno s investiční rezervou, a to ve výši zhruba 10 milionů. „Zatím není jisté, jaké ceny se podaří městu vysoutěžit u stavebních akcí. V rozpočtu je i třímilionová rezerva v rámci běžných výdajů například na možné další navyšování cen energií,“ rozvedl.

Necelá polovina plánovaných výdajů tak padne na stavební investice, podobná část rozpočet je vyčleněna na běžné výdaje. Tam spadá mimo jiné chod úřadu, tedy platy zaměstnanců a jeho provoz, dále pak příspěvkové organizace jako jsou školy a školky, nemalou částku spolkne i údržba města. „Je to vše, co pro nás dělají technické služby, tedy například sečení, odpady, osvětlení, zimní údržba, hřbitov, veřejná WC nebo dětská hřiště. Za tyto služby zaplatí město přibližně 33 milionů korun,“ vypočítal starosta.

Mezi největší investiční akce plánované na tento rok patří výstavba čističky odpadních vod a kanalizace v místní části Třeboně v Branné za víc než 90 milionů korun nebo oprava ulic Tyršova a Libušina, dále pak Komenského nebo Školní a Potoční v Břilicích. Do letošního roku přechází výstavba hřiště na beachvolejbal a beachházenou ve sportovním areálu u sportovní haly. Nemalou investicí je také již započatá revitalizace prostranství Na Rybníčku, jejíž cena byla vyčíslena přibližně na 21 milionů korun.

„Nezapomněli jsme ani na stezky, a to například z Nové do Staré Hlíny, kde již nebudou muset cyklisté najíždět na hlavní tah z Jindřichova Hradce do Třeboně,“ zmínil starosta. V plánu je i stezka na hrázi rybníka Svět podél plotu zámeckého parku. „Tam je to potřeba možná nejvíce. Hráz není široká, a když se tam potkávají auta a cyklisté, zvláště ti s malými dětmi, je to hodně nebezpečné. Bohužel tam teď vznikly určité obstrukce ze strany Národního památkového úřadu při řízení o stavebním povolení,“ nastínil Jan Váňa. Dodal, že tuto trasu využívají nejen turisté, ale hlavně Třeboňáci. „Uděláme to jistě, ale bude záležet na vyjádření památkového ústavu, zda začneme teď zjara nebo až na podzim,“ dodal.

Dalších přibližně 20 milionů je v rozpočtu vyhrazeno na vytvoření Aktivity parku. Sportoviště zaměřené především na mladší generaci by mělo vzniknout poblíž pláže u Světa. S investicemi se počítá i v případě dalších sportovišť. Na ledovou plochu na Tyršově stadionu přibude umělý povrch, aby hřiště mohlo sloužit celoročně. Zahájení revitalizace se dočká také sportovní hala.

Jan Váňa dodal, že v rozpočtu jsou zahrnuté i finance na nové projekty pro příští roky.

Jistou obavou pak v rámci plánovaných investic zůstává nejistota, zda se podaří sehnat stavební firmy. „Máme trochu obavy, zda najdeme zhotovitele na plánované akce. Ale snad budeme úspěšní,“ přeje si starosta.

Rozpočet Třeboně na rok 2022

Příjmy - 388 472 829 korun (daňové příjmy – 177 milionů korun, nedaňové příjmy – 111 milionů korun)

Výdaje - 504 118 234 korun (stavební investice – 220 milionů korun, běžné výdaje – 219 milionů korun)

Zůstatek z minulého období – 115 milionů korun