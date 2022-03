Sami studenti a někteří kantoři připravili pro své spolužáky i ostatní pracovníky školy svačiny, které pak prodávali za symbolické částky. "Chtěli jsme, aby se studenti sami zapojili a nebylo to čistě o vybírání peněz, ale i snaze pomoci. V rámci akce napeklo až čtyřicet studentů," uvedla Patricie Vondrková, učitelka anglického jazyka a dodala, že inspirace k uspořádání akce přišla z ostatních škol.

Na několika stolech v přízemí a prvním patře školy se sešly nejrůznější sladké dobroty. Řada z nich vypadala jako od profesionálních pekařů. "Máme tu perníčky, cupcaky, kokosové buchty, koláče, muffiny ale i košíčky v barvách Ukrajiny i s vlajkami, slané štrúdly nebo šneky. Samozřejmě nesmí chybět ani ovoce a zelenina," popsala složení svačin Patricie Vondrková. Kdo si nekoupil nic k snědku, přispěl alespoň do kasičky.

O velké přestávce se u stolů se sladkým pečivem i obloženými bagetami tvořily fronty. "Napekla jsem buchtičky s vanilkovým krémem a párečky v těstíčku. Myslím si, že to co se na Ukrajině děje, je hrozné a je potřeba pomoci jakýmkoliv způsobem, ať už penězi nebo věcmi. Zároveň je to spojené s tím, že se všichni hezky nasvačíme," poznamenala Anna Kubešová, studentka závěrečného ročníku obchodní akademie.

Výtěžek ze svačinového dne všechny překvapil, podařilo se totiž vybrat neuvěřitelných 23 054 korun. Peníze škola předá organizaci Člověk v tísni.