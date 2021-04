Osmnáctiletý Ondřej Dukát ze Soběslavi se zpět do školy těšil. „Návrat byl dobrej, praxi potřebujeme v našem oboru. Jsem rád, že jsem se viděl zase s kamarády. Už jsme byli na svařovně a teď jsme v dílně na autech. Dneska jsme se věnovali kolům a pneumatikám. Pan mistr nám zadával pár domácích úkolů, jako například seřízení ventilů, rozvodový diagram…,“ rozpovídal se na praxi student závěrečného ročníku. „Jsem ve třeťáku, čekají mě závěrečné zkoušky a mám přihlášku na nástavbové studium,“ řekl opravář zemědělských strojů.

V další dílně byli automechanici, opraváři motorových vozidel. Mezi mladíky se pohybovala i slečna Ivona Viková. V montérkách a v roušce rozebírala se spolužákem převodovku. „Vybrala jsem si tento obor, protože mě k tomu vedl odmala taťka, pak mamky přítel. Odmalička se snažím v tom pracovat. S klukama mě to na praxi baví, my si rozumíme. Baví mě rozebírat auta a vidět, co všechno v tom je. Když jsem doma, tak mám možnost jezdit do dílny a pomáhat,“ líčila světlovláska.

Návrat na praxi vnímá jako nezvyk. „Měli jsme praxi na začátku roku, pak už ne. Na distanční výuce jsme měli online výuku i v rámci praxe. Úkoly jsme plnily doma,“ sdělila Ivona z Nové Bystřice. „Jsem tu na intru, je to tu dobrý, mám tu kamarády a Třeboň se mi líbí,“ vylíčila druhačka. Do budoucna by si chtěla otevřít autodílnu. „Napřed se chci nechat zaměstnat,“ uvažovala.

Fakt, že učni byli o praxi připraveni, komentoval ředitel školy Petr Káninský. "Pro ty kluky je to velká ztráta, ten půl rok. Snažíme se to nějakým způsobem doplnit hlavně u třetích ročníků, které čekají závěrečné zkoušky. Myslím si, že mají šanci to dohnat, protože chtějí. Aktivita musí vycházet také z jejich strany, prochází nyní jednotlivá pracoviště zrychlenějším tempem, ale věřím, že k závěrečným zkouškám budou připravení dobře," zamýšlel se nad chybějící praxí.

Také vysvětlil, že mládež se testuje v neděli na intru, a pak ve čtvrtek ve škole. „Uleví nám to, protože už máme v pondělí ráno třetinu otestovaných, tady máme testovací místnost, takže studenti neprochází školou. O testování ve škole se starají zaměstnankyně ekonomického úseku,“ sdělil s tím, že škole přišla další zásilka s antigenními testy ze slin.