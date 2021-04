„Smyslem akce je, nechat auto doma, nejlépe na celý měsíc, a snažit se do práce dopravit bezmotorovým způsobem, tedy na kole, pěšky, in-linech, na koloběžce, elektrokole či během. Všechny tyto různé bezmotorové způsoby dopravy lze v průběhu akce libovolně kombinovat. Minimální vzdálenost jedné trasy je 1,5 kilometru,“ řekla k akci místostarostka Třeboně Jana Grammetbauerová, která je garantem projektu Zdravé město.

Úředníci se k akci hlásí a tvoří již týmy, ve kterých budou sbírat kilometry. Do programu je možné se zaregistrovat na www.dopracenakole.cz. Registrace byla spuštěna tentokrát již od začátku února a to pro jednotlivce i firmy. V rámci startovného obdrží každý účastník tričko z biobavlny s logem akce. A co je potřeba pro zapojení se do projektu? Stačí si vytvořit tým o 2–5 členech, případně se můžete zapojit i jen jako jednotlivec. "Celý měsíc květen se pak snažte co nejvíce dopravovat do práce bezmotorově a tyto cesty monitorovat," vyzývá místostarostka.

Během měsíce června pak dojde k vyhodnocení a následně vyhlášení vítěze a předání cen. Ty nejlepší výsledky postupují do celorepublikového kola, kde je možnost vyhrát například nové kolo či koloběžku.