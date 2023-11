Jednu z dívek muž například hladil a lízal na genitáliích, nechal se uspokojovat orálně i rukou až do vyvrcholení. Dívce pouštěl dětské porno, pořizoval si její nahé fotografie a videa v nepřípustných a vyzývavých erotických pozicích. Bohužel nešlo jen o jednu dívku, ale nejméně o sedm dalších obětí včetně jeho dcery. Muž dívkám dokonce dával drogy a v počítači měl desítky tisíc videí s dětskou pornografií.

Muž z Jindřichohradecka zneužíval dcery. Soud ho poslal na sedm let do vězení

Otřesný a šokující případ, kterým se v pondělí 6. listopadu zabýval Okresní soud v Třebíči, je o to horší, že dotyčný už byl kvůli pohlavnímu zneužívání ve vězení. Přesto mohl po propuštění z výkonu trestu bez problémů pracovat s dětmi. To už by se následujících několik let stát nemělo.