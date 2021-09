Testování na covid-19 by mělo tento týden ve školách končit. Třetí vlnu antigenního testování zvládli v základních školách ve čtvrtek i ti nejmladší žáci. V jindřichohradecké první základní škole se testovaly ve čtvrtek dvě třídy.

Prvňáci z 1. ZŠ Jindřichův Hradec zvládli bez problémů ve čtvrtek třetí vlnu testování. | Foto: Deník/Jitka Davidová

V „Áčku“ obcházela po osmé hodině třídní učitelka a vychovatelka. Z osmnácti se jich testovalo sedmnáct, jeden prodělal nemoc a je v ochranné lhůtě. „Doposud byli všichni žáci negativní. Na to, že to jsou prvňáci, tak to zvládají poměrně dobře. Některé se tomu smějí, protože je to lechtá v nose. Někdo zase říká, že už je zvyklý, protože přes prázdniny se testovaly. Malé děti očkované nejsou,“ sdělila těsně před třetí vlnou testování třídní učitelka Zdena Anděrová.