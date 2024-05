/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zahájení nové sezony, letos už čtrnácté, Chlumanského trhu počasí přálo, a tak se nikdo nedivil, že dorazily desítky prodejců a stovky lidí. První květnová sobota byla pro zahájení Chlumanského trhu jako dělaná.

1. Chlumanský trh 2024 | Video: Stanislav Falář

Na první Chlumanský trh se letos přihlásilo více než pět desítek prodejců, a tak lidé mohli ochutnávat dobroty ze širokého okolí, nakupovat klobásky, bylinky, slepice. K mání bylo úplně všechno. Chlumansklý venkovský trh se stal tradicí a nabídka zeleniny, ovoce, kytek, medu, hub, drůbeže, potřeb pro chovatele a řemeslných výrobků byla prostě pro každého. Na své si přišly i děti, pro které připravily program studentky prachatické Střední pedagogické školy. Vyhrávala Pepovanka. A komu při nákupu vyschlo v krku nebo vyhládlo mohl si dát něco dobrého od chlumanských hasičů.

Chlumanský trh bude každý měsíc až do podzimu, a to vždy první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin. Výjimku má jen trh předvánoční, ten se uskuteční v pátek 13. prosince vpodvečer.