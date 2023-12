Během sobotního slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru byly všechny stánky v obležení. Na tradiční punče, svařáky nebo horké ovocné šťávy se stály fronty. Největší zájem byl už tradičně o klasický vánoční punč s rozinkami, jablky a oříšky. Prodejci v centru města ho nabízí za cenu od 45 do 60 korun. Návštěvníci jindřichohradeckých trhů tak oproti adventnímu městečku v Českých Budějovicích ušetří na jednom punči i více než 30 korun. „Můžeme si tady v Hradci dovolit o něco nižší ceny, protože nemáme takové nájmy za stánky jako v Českých Budějovicích, kde je to řádově o desítky tisíc navíc, proto tam také mají trhovci ceny někde jinde. Musí si na ten nájem vydělat, ale na druhou stranu jim přijde daleko víc lidí, než kolik chodí nakupovat sem k nám do Hradce,“ poznamenala jedna z prodejkyň. Kdo by si chtěl na adventních trzích v Jindřichově Hradci dopřát i něco na zub, může si koupit například bramborák za 70 korun, trdelník za 80 korun nebo langoš za rovnou stokorunu.