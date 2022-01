Tři králové koledují v ulicích. Charita vybírá na lidi v nouzi i na nové auto

Letošní Tříkrálová sbírka se již přehoupla do své druhé poloviny. Na rozdíl od loňského roku mohou tentokrát koledníci vyrazit i do ulic a koledovat budou až do neděle 16. ledna.

Tři králové vyrazili na koledu také na Jindřichohradecku. | Foto: archiv Farní charita Jindřichův Hradec

Kvůli epidemiologické situaci nebylo dlouho jisté, zda vůbec budou moci Tři králové letos vyjít s kasičkami mezi lidi, ale nakonec se vše podařilo. Podle ředitelky Farní charity Jindřichův Hradec Karolíny Píchové je to radost jak pro samotné koledníky, tak i pro dárce. "Máme samé pozitivní ohlasy. Sami koledníci se vracejí s tím, že si obchůzku moc užili, ale volají i lidé a ptají se, kdy přijdeme," uvedla a dodala, že štědrost dárců je zatím opět velká. To potvrzuje i Iveta Trávníčková, která malé koledníky doprovázela ve Slavětíně a Chvaletíně nedaleko Slavonic. "Lidé byli velice štědří. Koledníci měli nejen plnou kasičku, ale i plný koš sladkých dobrot," vyzdvihla. Karolína Píchová z jindřichohradecké Farní charity je toho mínění, že k radosti z návštěvy Tří králů letos přispěla právě i epidemiologická situace. "Spousta lidí si možná najednou uvědomila, že žádná situace nemusí být stabilní, že se může rázem spousta věcí změnit. Lidé byli hodně uzavření doma, nic se nekonalo a Tříkrálová sbírka není jen o vybrání peněz. Je to společenská událost, která přináší radost a požehnání," rozvedla. Daleká cesta do Betléma s ochotníky z Řečice. Putoval i šnek Nicméně právě finance, které koledníci získají od dárců, hrají stěžejní úlohu. Farní charita v Jindřichově Hradci má již jasný plán, jak s vybranými penězi naloží. Část prostředků poputuje na podporu volnočasových i vzdělávacích aktivit pro děti nebo i celé rodiny, další díl bude použitý k podpoře lidí v nouzi a v neposlední řadě peníze pomohou s nákupem automobilu. Jak vysvětlila Karolína Píchová, ten je potřeba pro terénní služby věnující se především dětem, mládeži a rodinám v okolí Jindřichova Hradce. "Vzhledem k tomu, že každý rok rozšiřujeme poskytované služby, jeden automobil už není dostačující," objasnila. Finanční prostředky na nákup nového vozu se charita snaží získat i z nejrůznějších nadací. Čerpání dotací zatím nebylo úspěšné vzhledem k tomu, že se vypsané dotační tituly neshodují s polem působnosti, tedy se zaměřením na děti. "Většina je cílená na pomoc seniorům, hendikepovaným a podobně," doplnila ředitelka. V letošním roce se podařilo navíc rozšířit počet míst, kde koledníci chodí. Nově je tak mohli potkat například v Horní Pěně, Dolní Pěně, Číměři, obnovená byla obchůzka v České Olešné. Statické pokladničky pak přibyly v Lodhéřově a Nové Olešné. Ředitelka Farní charity Karolína Píchová doplnila, že se letos podařilo i navýšit počet koledníků. Těch tak pod záštitou jindřichohradecké charity vyráží koledovat více než stovka. "Někteří už chodí pravidelně, ale hlásí se nám i noví. Například když se nadchnou po návštěvě našich Tří králů, chtějí se příště zapojit také," vyzdvihla ředitelka. Kdo tedy bude chtít do Tříkrálové sbírky přispět, má možnost až do neděle. Způsoby jsou různé. Koledníky bude ještě možné potkat v ulicích měst i obcí, přispět se dá i do statických pokladniček. Ty mohou zájemci najít nejčastěji v městských a obecních úřadech, kostelech, nebo například v některých prodejnách napříč Jindřichohradeckem. Další možností je pak přispění online na webu trikralovasbirka.cz.