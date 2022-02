Letos se ale Charita vrátila k tradiční koledě a výsledek byl pro mnohé ohromující. Vybralo se o víc než třetinu víc než v roce 2020. Podle Karolíny Píchové ale určitou předzvěstí mohlo být výrazné navýšení počtu statických pokladniček, ale i fakt, že se ke koledě přihlásilo pět nových obcí. Také v samotném městě nad Vajgarem chodilo koledovat více skupinek. „Ale že to bude až tolik? Máme velikou radost. Díky takové štědrosti nám svitla naděje na koupi auta pro terénní služby,“ uvedla Karolína Píchová. Vysvětlila, že nové vozidlo, na které hradecká Charita šetří již třetím rokem, je potřeba zejména vzhledem k rozšíření nabídky služeb. Další část vybraných prostředků pak poputuje na pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci, na pomoc osobám bez přístřeší či na provoz výdejny Samaritán. Právě do výdejny v Jindřichově Hradci aktuálně shánějí zimní oblečení a obuv, matrace, spacáky či deky.

Možnost přispět jindřichohradecké Charitě ale s ukončením Tříkrálové sbírky nekončí. V nejbližších dnech bude spuštěna možnost přispět na provoz Noclehárny sv. Antonína nebo zajištění všech služeb Charity, a to prostřednictvím webu Darujme.cz.

Nadšení vyvolal výsledek Tříkrálové sbírky také v Třeboni. I tady podle slov ředitelky Oblastní charity Dany Zavadilové doufali v hezčí výsledek než v předchozím roce, nicméně až takový úspěch rovněž nečekali. Také do kasiček třeboňské Oblastní charity se totiž podařilo vybrat přibližně o třetinu více než ve srovnatelném roce 2020. „Na Tříkrálovou sbírku jsme se těšili nejen my, ale i samotní lidé, dárci. Chybělo jim osobní koledování, které loni nebylo možné,“ popsala. Dana Zavadilová vyzdvihla dobrou spolupráci se starosty v obcích, kde se koleda odehrála. „Radost nám udělalo také to, že jsme letos měli nové skupinky koledníků i jejich vedoucí,“ dodala s tím, že se ukázalo, že bez osobní koledy to zkrátka není ono.

Peníze, které se podařilo v Třeboni a dalších čtrnácti obcích v okolí vybrat, nyní pomohou s rozvojem služeb poskytovaných osobám v nepříznivé sociální situaci či hmotné nouzi přímo na Třeboňsku. Z výtěžku sbírky třeboňská charita organizuje mimo jiné i tradiční štědrovečerní večeři pro sociálně slabé a osamělé osoby.

Rozdělení Tříkrálové koledy (místním charitám zůstane 65 procent z celkového výtěžku)

Charita Jindřichův Hradec

Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci: 40 000 Kč

Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší: 20 000 Kč

Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství: 15 000 Kč

Podpora provozování Výdejny Samaritán: 40 000 Kč

Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci: 10 000 Kč

Nákup automobilu pro terénní služby: 100 000 Kč

Oblastní charita Třeboň

Podpora financování a rozvoj služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích: 125 000 Kč

Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi: 6 000 Kč