Mnozí z pendlerů v covidové době vzpomínali na "devadesátky", kdy při překračování hranic stáli pondělí co pondělí a pátek co pátk několikakilometrovou frontu, aby mohli do práce nebo domů. Doba covidová dovolila denně překračovat hranice do Bavorska jen lidem ve zdravotnických či potravinářských profesích a několika vyvoleným, jimž jejich zaměstnavatelé dokázali sehnat onen speciální dokument o nepostradatelnosti s razítkem velvyslanectví. Ostatní, kdo nechtěli o práci přijít, se do Bavorska na zhruba šest týdnů nastěhovali. Po částečném uvolnění hranice pak pendleři trpělivě co osmačtyřicet hodin "obráželi" testovací centra, aby měli v ruce stále čerstvý dokument o bezinfekčnosti. "Hrozná doba, buď jsme mohli být doma bez peněz, nebo tam bez rodiny. Přežili jsme a doufáme, že už se to nikdy nevrátí," shoduje se parta chlapů, která před třemi lety zůstala v Německu celý měsíc. A měli štěstí, ubytování jim zaplatit zaměstnavatel. O část jídelníčku se postarali sami. Důvod byl jednoduchý, nechtěli a nemohli si dovolit přijít o práci. Dodnes tvrdí, že udělali dobře, protože v příhraničním Prachaticku by práci hledali jen těžko. I dnes je o ni těžké "zavadit". Navíc měli štěstí covid-19 je buď skolil minimálně nebo vůbec.

Volarští rybáři odložili pruty, hodili se do gala a protančili noc

To Luboš ze Lhenic, první nakažený Jihočech, se z nemoci léčil dlouhých pět týdnů. Dodnes si myslí, že si nemoc přinesl právě z práce. A pak byl více než měsíc v izolaci. Měl sice mírný průběh, ale i tak. Tehdy pořádně nikdo nevěděl. Navíc za prací do Bavorska se mohl vrátit až více než roce. Čas strávený v Česku sice trávil za volantem autobusu, ale pro jihočeskou společnost. Bez práce zůstat nechtěl a nemohl. Možnosti očkování využil okamžitě, když na něj přišla řada, stejně jako jeho rodina. V současné době pracuje u původního zaměstnavatele a opět jezdí dálkové linky. "Na covid jsem už zapomněl," směje se s dovětkem, že kdybychom si nevzpomněli my, on datum prvního pozitivního jihočeského testu nezná.

Od začátku covidové pandemie sice uplynuly tři roky, ale mnohde se nejen pendleři s omezeními ještě setkávají. Respirátory se staly součástí životů všech. Například v nemocnicích jsou střídavě povinné. A Bavorsku? Tam je nutností mít ho dokonce jako povinnou výbavu v autě. Co kdyby náhodou…