Jindřichův Hradec – Podpis koaliční smlouvy v pondělí potvrdil to, co bylo ujednané již od pátku. Totiž, že v čele Jindřichova Hradce stane v příštích letech koalice tří stran – ČSSD, SNK-ED a ANO 2011.

Zástupci všech tří subjektů, se v patnáct hodin sešli v kanceláři lídra ČSSD a zároveň současného starosty Stanislava Mrvky, aby signovali dokument, který má deklarovat jejich povolební spolupráci.

Stalo se tak pouhé dva dny před ustavující schůzí zastupitelstva a dohoda je výsledkem zdánlivě nekonečného vyjednávání, ústupků a kompromisů.

Pravděpodobně největším překvapením je zaprvé absence pestrobarevné rady města, o níž se od začátku mluvilo, a také to, že místo devíti bude nakonec jen sedmičlenná. S místem radního se tak musel rozloučit sociální demokrat Jiří Pravda, o němž se jednu chvíli uvažovalo jako o možném druhém místostarostovi. Tato funkce zůstává opuštěná poté, co se Pavel Vejvar, který tuto funkci dříve vykonával, nedostal po říjnových volbách do zastupitelstva.

Že volné křeslo chce obsadit právě ČSSD, deklaroval Stanislav Mrvka již v pátek. „Na starostu budu kandidovat já a s největší pravděpodobností bude naše strana kandidovat i na pozice obou místostarostů," prohlásil.

Že jedním z místostarostů se stane Bohumil Komínek, jenž tento post zastával poslední čtyři roky, je více než pravděpodobné, otazník však zůstává viset nad jménem toho druhého.

Z logiky věci vyplývá, že by jím měl být někdo ze zbývajících dvou sociálně demokratických radních, tedy buď Jaroslav Beran, nebo jeho stranická kolegyně Petra Blížilová.

Jaroslav Beran přitom svou kandidaturu ani nevyloučil, ale ani nepotvrdil. „Zatím o tom vážně neuvažuji a nechám vývoj situace dojít až do konce. Více budu moci říct až ve středu," připomněl Jaroslav Beran termín prvního zastupitelstva, které se koná právě ve středu v 16 hodin v divadelním sále kulturního domu Střelnice, a které má mimo jiné na programu také volbu budoucího vedení města.