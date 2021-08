Lidé v těchto dnech často na zámky volají a dotazují se, jak je to s aktuálními vládními nařízeními. Podle kastelánů lidé radši odloží respirátor a jdou si prohlédnout třeba venkovní zříceniny, kde nemusí řešit opatření.

Podle tiskové mluvčí jihočeských památkářů Markéty Slabové navštívilo například zámek Červenou Lhotu od prvního do 21. července v roce 2019 téměř 16 000 lidí. Vloni přijelo k zámku na Jindřichohradecku ve stejném období přes 14 000 návštěvníků. Nejméně výletníků dorazilo ve stejné dny k tomuto zámku letos, a to přibližně 11 000 lidí.

Důvodem poklesu návštěvnosti na Červené Lhotě je podle kastelána Tomáše Horyny vypuštěný rybník. „Kvůli vypuštěnému rybníku, zámek ztrácí na atraktivitě. Potom určité procento nepřijde z důvodu covidu, lidé nevědí, jaká pravidla jsou platná. Lidé ani neví, že mohou jít dovnitř na prohlídku. Někteří se bojí. Návštěvnost je zrhuba o třetinu nižší než bývala v minulých letech,“ vysvětlil kastelán. Podle něho je však v těchto dnech příjemná pro lidi komorní atmosféra na prohlídce. „Lidé, co přijdou, říkají, že si Lhotu takhle ještě nikdy neužili. Menší počet lidí ve skupinách je tedy příjemný. Co je ale špatně, je pokles příjmů z tržeb a pokles návštěvníků,“ hodnotí současnou návštěvnost.

Tomáš Horyna se také rozpovídal o Hradozámecké noci, která se uskuteční 31. července. Program se podle něho bude věnovat působení šlechtického rodu Slavatů. Lidé budou mít možnost například spatřit komentovanou prohlídku s restaurátorkami, která začíná od 20.30 hodin. V průběhu večera, od 21.00 do 22.30, budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si zámek bez průvodce.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec vloni navštívilo od prvního do 21. července přes 12 000 zájemců. Letos si památku prohlédlo ve stejném období zhruba 10,5 tisíce lidí. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, se zamýšlí nad nižším počtem příchozích: „Těžko se to srovnává, my jsme měli loňský rok mimořádný. Tuto letní sezónu je návštěvnost standardní. Loni přišlo najednou hodně lidí, když se to rozvolnilo. Skutečně to bylo nezvyklé. Letos máme drobný úbytek. Lidé dávají přednost místům, kde se nemusí prokazovat očkovacím certifikátem,“ domnívá se kastelán Jan Mikeš.

Lidem podle něho vadí třeba i respirátor, který je povinný během prohlídek. „Každé dva týdny se mění opatření. Máme i desítky telefonátů denně. Spoustu lidí to odradí, jsou raději venku, kde nemusí nic řešit,“ zamýšlí se kastelán. V jindřichohradeckém zámku jsou otevřené nyní čtyři prohlídkové trasy. V srpnu se otevře i další, pátá trasa, kterou si užijí rodiče s dětmi.

Pokles návštěvnosti komentuje i kastelán třeboňského zámku, Vít Pávek. „Velkým problémem je to, že do expozic musí lidé v respirátorech. Máme dále omezené kapacity prohlídek na devět návštěvníků a jednoho průvodce. A to si myslím, že omezuje chuť návštěvníků trávit dovolenou na památkách,“ zdůvodňuje Vít Pávek. Pokud je nastavená kapacita prohlídek pro devět návštěvníků, tak se lidé nemusí prokazovat dokladem o bezinfekčnosti. „Když máme prohlídky, kde jsou navýšené počty návštěvníků, tak tam musí lidé prokázat svou bezinfekčnost,“ říká kastelán. V třeboňském zámku můžete například tento víkend spatřit kostýmované večerní prohlídky.

Podobně hovoří o návštěvnosti i kastelánka Státního zámku Dačice, Kristýna Dvořáková. „Když to porovnám s rokem 2019, tak letos vítáme méně návštěvníků. Je to tím, že je přijíždí méně organizovaných skupin, je obecně méně zájezdů. Návštěvnost je o něco slabší, než obvykle, ale zase tu nemáme fronty, nebo vyprodáno na půl dne dopředu,“ shrnuje. Dodává, že dačický zámek se v přízemí rekonstruuje a návštěvníci mají za to možnost vidět depozitáře, které jsou jsou běžně lidem uzavřené. Přístupná je nyní třeba meziválečná koupelna.