V městysi se proto rozhodli celý tento prostor upravit tak, aby vyhovoval jak po stránce účelové, tak ale i estetické. Starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová přiblížila, že právě tento prostor je jakousi vstupní zónou do městyse, místem prvního kontaktu před vstupem na pěší zónu kolem Hejtmanu směrem ke kempu. Krom velkého množství turistů se tady ale hojně pohybují i místní, neboť je tady autobusová zastávka i obchody. „Od jara do podzimu tady nejčastěji zastavují cykloturisté, ale je tady málo kolostavů. Také lavičky, kde by si mohli lidé odpočinout, jsou často rychle obsazené,“ zmiňuje některé problémy Jitka Bednářová. Proto by v rámci úprav mělo dojít k doplnění právě zmíněného mobiliáře. „Chtěli bychom tady vytvořit zónu vhodnou pro odpočinek,“ říká starostka.